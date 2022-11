YouTube introduzirá o ‘Live Q&A’ para facilitar as interações em livestreams

O YouTube está a introduzir o "Live Q&A", uma nova funcionalidade que foi concebida para facilitar a interação dos criadores de conteúdo com os seus seguidores durante as livestreams. Atualmente, é difícil para os criadores distinguir perguntas de simples comentários. Esta funcionalidade permitirá que as perguntas apareçam de uma forma organizada e separada do resto do chat.

Descubra o que é e como poderá ser utilizado o "Live Q&A".

Como funcionará o Live Q&A?

Quando os criadores dão início a um Q&A, a mensagem aparecerá como pin no chat para que os espectadores possam então colocar as suas questões. De seguida, os criadores podem selecionar uma e colocá-la como pin, para que os seguidores saibam a que é que o criador está a responder. Quando terminar a sessão de perguntas e respostas, poderá voltar ao chat normal.

O Live Q&A permite-lhe criar e gerir sessões de perguntas e respostas no chat durante as suas transmissões e estreias diretamente da "Sala de controlo ao vivo (LCR)". Com o Live Q&A pode construir mais facilmente uma comunidade enquanto responde a uma série de perguntas sobre tópicos escritas pelos seus telespectadores. Esta opção aparecerá juntamente com as sondagens em direto, outra excelente forma de interagir com aqueles que assistem à sua livestream.

Disse o YouTube, num post.

O YouTube diz que as perguntas são ordenadas cronologicamente, com as que são apresentadas primeiro a aparecerem no topo. Embora não seja permitido um número máximo de perguntas, as mais antigas da lista já não aparecerão depois de 200 terem sido submetidas.

As perguntas que são submetidas através do Live Q&A são geridas pelos mesmos sistemas que permitem aos criadores moderarem a conversa ao vivo. Vale a pena notar que os moderadores não podem gerir perguntas, mas os utilizadores com permissões de Gestor ou Editor do canal poderão gerir a lista, o que significa que podem selecionar perguntas a responder e/ou removê-las.

De: Youtube

Youtube chega atrasado... mas chega

O lançamento da nova funcionalidade vem à medida que o YouTube procura competir com a Twitch e o TikTok, o último dos quais tem a sua própria funcionalidade dedicada a Perguntas e Respostas nas livestreams.

Como o YouTube se concentra em competir com outras plataformas, a empresa reforçou a sua oferta de livestreams com novas funcionalidades. A empresa tem uma funcionalidade de "Super Thanks" que permite aos espectadores que queiram mostrar apreciação extra por um vídeo pagarem aos criadores com um dos quatro montantes pré-definidos.

O YouTube anunciou na semana passada que está também a preparar-se para lançar uma nova funcionalidade que permitirá aos criadores selecionados convidar um parceiro para fazer uma livestream conjunta.

