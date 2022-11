YouTube lançará o ‘Go Live Together’ para live streams conjuntas

O YouTube está a preparar-se para lançar uma nova funcionalidade, o "Go Live Together", que permitirá os criadores de conteúdo convidar um parceiro para fazer uma live stream conjunta. No lançamento, os criadores só poderão fazer lives através de um smartphone, pois a funcionalidade não estará disponível na versão desktop do YouTube.

A nova funcionalidade estará inicialmente disponível para um grupo limitado de criadores, mas o YouTube planeia expandi-la para mais gente no futuro.

Como funcionará o Go Live Together?

Os criadores podem agendar uma live stream com um convidado a partir do seu computador e depois entrar em direto a partir de um smartphone, ou podem iniciar imediatamente uma stream a partir do seu telemóvel. Embora possam trocar os convidados, só se pode ter um convidado a aparecer de cada vez. Assim que convidar um parceiro, a sua stream irá aparecer acima da do seu convidado.

Nas próximas semanas, alguns criadores poderão selecionar o novo botão "Go Live Together" nas suas contas. Estes precisam de começar por introduzir os detalhes da sua stream, incluindo o título, descrição, definições de monetização, thumbnails e definições de visibilidade.

Depois de selecionar a opção "Invite a co-streamer", os criadores poderão escolher um convidado para a sua livestream. Após o convidado clicar no convite, serão enviados para uma sala de espera. Só quando ambas as pessoas estiverem prontas é que o anfitrião pode clicar no botão "Go Live".

Os convidados das streams do YouTube podem fazer publicidade, mas as receitas irão apenas para o anfitrião. Vale a pena notar que a stream não irá aparecer no canal do convidado, mas o YouTube diz estar ciente de que a visibilidade nos canais dos convidados é importante, o que indica que a empresa poderá potencialmente lançar a funcionalidade no futuro.

O Youtube não perdeu tempo

O lançamento desta nova funcionalidade surge quando o TikTok e a Twitch lançaram as suas próprias funcionalidades de live streams conjuntas. Há algumas semanas, a TikTok lançou uma nova funcionalidade chamada "Multi-guest", que permite aos anfitriões entrarem em direto com até cinco pessoas.

Na semana passada, a Twitch lançou oficialmente uma nova funcionalidade chamada "Guest Star", que permite aos anfitriões adicionar facilmente outros criadores e fãs às suas streams para uma experiência semelhante a um talk show.

Ao contrário da funcionalidade de live streaming conjunta do YouTube, o TikTok e a Twitch permitem lives com mais do que um convidado. Dado que esta funcionalidade do YouTube ainda se encontra em fase inicial, é possível que ele possa expandir o limite para permitir que os criadores entrem em direto com várias pessoas.

Leia também...