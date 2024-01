WhatsApp traz suporte de Passkey para o iPhone

O WhatsApp anunciou no ano passado que iria suportar Passkeys para os utilizadores poderem substituir a sua palavra-passe tradicional no uso da app de conversa. Este será um método de autenticação mais seguro. No entanto, apenas os utilizadores Android tiveram acesso a esta funcionalidade. Agora parece que a Meta trabalha finalmente no sentido de trazer o suporte de Passkey para o WhatsApp no iPhone. Sabe o que é?

Sabe o que é o Passkey ou chave de acesso?

Para quem não conhece, a Passkey (chave de acesso) é um esforço de toda a indústria para criar um sistema de autenticação mais seguro. Em vez das palavras-passe tradicionais, os utilizadores podem agora iniciar sessão com reconhecimento facial ou biometria sem terem de criar e digitar um código de acesso normal. A tecnologia foi desenvolvida pela FIDO Alliance em parceria com a Apple, a Google e a Microsoft.

Em junho, a Apple anunciou que iria atribuir automaticamente uma chave de acesso às contas Apple ID dos utilizadores do iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma. Isto significa que os utilizadores poderão autenticar-se em Apple.com, iCloud.com ou outros sites associados à Apple utilizando a sua chave-mestra como credencial, em vez de terem de introduzir uma palavra-passe. Agora a Meta traz novidades para iOS.

WhatsApp passa a suportar Passkeys no iPhone

Conforme relatado pelo WABetaInfo, a última versão do WhatsApp beta para iPhone lançada no TestFlight adiciona um novo menu para configurar uma chave de acesso. A funcionalidade ainda não está ativada, mas o site diz que estará disponível para os utilizadores da versão beta em breve.

Em novembro, o WhatsApp lançou uma atualização que permite aos utilizadores autenticarem-se na aplicação utilizando a verificação por e-mail em vez de SMS. A plataforma também tem vindo a desenvolver uma nova opção que permite aos utilizadores definir um nome de utilizador que pode ser partilhado com outras pessoas em vez de um número de telefone. Está também a ser preparada uma aplicação para iPad.

O WhatsApp está disponível gratuitamente na App Store. Requer um iPhone com iOS 12 ou posterior (embora as chaves de acesso exijam iOS 17 ou posterior).