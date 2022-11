Disney corta pessoal e congela contratações para assegurar eficiência

Recentemente, várias empresas têm apresentado um cenário pouco animador, estando, por isso, a recorrer a despedimentos e outros cortes em áreas internas. Mais um exemplo disso é a gigante Disney que, numa tentativa de apertar o cinto, está a congelar as contratações e a fazer cortes de pessoal.

Atualmente, a Disney conta com cerca de 190.000 funcionários.

Alguns dias depois de apresentar resultados insatisfatórios, não conseguindo satisfazer as expectativas estabelecidas para o quarto trimestre fiscal, a empresa iniciou um processo interno de corte de despesas. Após a revisão dos gastos, além do corte nas viagens de negócios, a empresa pretende limitar as contratações e reduzir ao pessoal.

Conforme revela o CNBC, que teve acesso à declaração da Disney, o objetivo passa por clarificar “os esforços de gestão de custos” que haviam sido apontados recentemente como o motor para “alcançar a rentabilidade da Disney+ até ao final do ano fiscal de 2024”. Estes esforços foram mencionados pelo CEO, Robert Chapek, e pela diretora financeira, Christine McCarthy.

As medidas servirão para fazer da Disney “uma empresa mais eficiente e ágil, no geral”, tendo em conta o cenário de “incerteza económica” que assola a indústria.

Estamos a limitar as novas contratações através de um congelamento seletivo das contratações. Os chefes de secção e as equipas de Recursos Humanos têm mais pormenores sobre como será aplicado.

Revelou Chapek.

Além dos cortes na força de trabalho, a Disney reviu “rigorosamente” as despesas em marketing e marketing de conteúdo, e definiu também que irá reduzir as viagens de negócio “ao essencial”.

Embora não vamos sacrificar a qualidade ou força da nossa inigualável máquina sinergética, temos de assegurar que os nossos investimentos são eficientes e trazem benefícios tangíveis tanto para o público como para a empresa. Há espaço para melhorar a eficiência. À medida que avançamos neste processo de avaliação, iremos examinar todas as vias de operação e trabalhar para identificar poupanças e antecipar algumas reduções de pessoal como parte desta revisão. Este será um processo difícil para muitos de vós e para as vossas equipas. Teremos de tomar decisões difíceis e incómodas. Mas é isso que a liderança requer.

Lê-se na declaração.

