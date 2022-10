Dica: Captar imagens do Netflix, Disney+ ou outros? Veja como pode fazer

Todos os que já tentaram captar imagens de plataforma de streaming como o Netflix ou a Disney+ já detetaram as suas proteções. Estas pretendem apenas impedir a recolha dos conteúdos de forma indevida pelos utilizadores.

Ainda assim, e no caso das imagens, há por vezes a necessidade desta recolha. Estas podem acontecer, de forma simples caso os utilizadores façam uma simples alteração. Funciona apenas no browser, mas funciona de forma perfeita. Veja como o fazer.

Apesar de ser uma proteção lógica, ao impedir a captura de imagens os serviços de streaming limitam a utilização por parte de muitos dos seus clientes. Querem apenas recolher imagens para usar depois em muitos locais. Uma pequena alteração altera isso tudo e abre esta porta nos browsers.

Chrome, Edge e outros browsers similares

A alteração que precisam fazer para captar imagens está apenas ao nível da aceleração por hardware que os sistemas operativos oferecem. Os browsers aproveitam esta funcionalidade e assim tornam o vídeo reproduzido com uma maior qualidade.

A alteração que precisam fazer no Chrome, no Edge e outros similares é simples. Dentro das configurações procuram a opção sistema e depois desativam apenas a entrada associada à aceleração de hardware. No caso do Edge a opção está em Sistema e desempenho, sendo depois a mesma entrada.

No Firefox também podemos mudar a configuração

No caso do Firefox, esta é também uma opção que está disponível aos utilizadores. Terá mesmo resultado e dar acesso no Netflix, Disney+ ou outros à possibilidade de captar imagens destes serviços de streaming.

Novamente na zona de definições, devem procurar a entrada Geral e depois descer até terem encontrado a entrada associada ao Desempenho. Esta será composta por 2 opções, devendo ambas ser desativadas. No final, e tal como nos outros browsers, devem reiniciar.

Captar imagens no Netflix, Disney+ ou outros

Agora que os browsers estão prontos, é hora de captar as imagens. Para isso só precisam de usar a ferramenta de eleição, que pode ser uma qualquer externa ou até a do próprio sistema operativo que está a ser usado.

Após a captura das imagens, o utilizador só precisa de editar ou simplesmente gravar o que recolheu, seja do Netflix, Disney+ ou outro qualquer serviço de streaming. O processo poderá ser repetido no futuro, todas as vezes que o utilizador necessitar.

Lembrem-se que esta opção apenas funciona no browser e depois da alteração realizada. Podem sempre reverter o processo, mas ao fazerem isso, deixam de conseguir captar imagens destes serviços.