Ubisoft vai ajudar os utilizadores do Stadia a migrar os seus jogos para PC

A semana passada ficou marcada no segmento dos jogos com o encerramento do serviço Stadia da Google. Muitos já esperavam este desfecho, embora o anúncio tenha apanhado alguns programadores de surpresa, uma vez que nada sabiam sobre esta decisão da gigante tecnológica.

Agora, a vida dos utilizadores e criadores de conteúdos para a plataforma fica um pouco incerto. Como tal, a criadora Ubisoft vai ajudar os utilizadores do Stadia a migrarem os seus jogos para PC.

Ubisoft ajudará os utilizadores a migrarem os jogos do Stadia para PC

No dia 29 de setembro, a Google anunciou oficialmente que irá encerrar o seu serviço de jogos na nuvem Stadia. A data escolhida para suspender a plataforma é o dia 18 de janeiro de 2023. Mas a gigante das pesquisas garantiu que vai devolver o dinheiro aos jogadores, seja de hardware, como o que gastaram em DLCs.

Contudo, a empresa francesa Ubisoft chegou-se à frente e diz que está disposta a ajudar qualquer utilizador do Stadia a migrar os seus jogos para o PC. A criadora referiu na sua conta oficial do Twitter que está a trabalhar para levar os jogos da plataforma da Google para PC através do Ubisoft Connect, mas que irá fornecer mais detalhes em breve.

Através desta ajuda, os jogadores que fazem parte do Stadia têm aqui uma forma de não perderem os seus jogos, transferindo-os para computador. Mas, para já, ainda não há dados de como, em concreto, a criadora de jogos irá realizar o processo, mas certamente que nas próximas semanas serão reveladas mais informações. E esta é também uma oportunidade de a Ubisoft promover os seus serviços.