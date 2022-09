É oficial: a Google encerrou mesmo o seu serviço de jogos Stadia

Se há poucos meses as informações descansavam os utilizadores no sentido de assegurar que a Google não iria terminar com o Stadia, as mais recentes notícias comprovam que a gogante tecnológica vai mesmo encerrar o seu serviço de jogos na nuvem.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira e possivelmente já era aguardada por muitos jogadores e clientes da plataforma.

Google encerra o serviço Stadia

Nesta quinta-feira (29) a Google anunciou oficialmente, através do seu blog oficial, o encerramento do seu serviço de jogos na nuvem Stadia. O serviço que foi lançado no dia 19 de novembro de 2019, acaba assim a sua existência quase três anos depois.

Há já vários meses que corria o rumor de que esta situação ia mesmo acontecer, no entanto no final do mês de julho os dados davam conta de que os utilizadores poderiam ficar descansados pois o serviço iria manter-se vivo. Mas a dúvida estava implementada e, portanto, muitos já assumiam que seria apenas uma questão de tempo.

Segundo a Google, este serviço teve muito investimento por parte da empresa, como forma de também ajudar os programadores a criarem e a distribuirem os seus próprios jogos, através da sua tecnologia. No entanto, passaram-se os anos, e a plataforma não teve o interesse esperado.

Possivelmente um dos fatores que levou a este desfecho foi o facto de, para além do acesso ao Stadia ser pago, o serviço também obrigava a que os utilizadores ainda comprassem os jogos integrados na plataforma. Para piorar, o catálogo disponível era bastante limitado e os clientes não poderiam aproveirar um outro título já comprado noutra plataforma.

A Google anunciou que vai devolver o dinheiro aos jogadores, seja de hardware, como o que gastaram em DLCs. Os utilizadores ativos podem continuar a aceder aos jogos da plataforma até ao próximo dia 18 de janeiro. Depois desse dia, o serviço será definitivamente encerrado e espera-se que o reembolso aconteça até meados de 2023.