Os PowerToys têm acumulado muitas funcionalidades que o Windows não traz de raiz, mas que são essenciais para os utilizadores. É este o seu espírito e a forma como tem conquistado o seu espaço no sistema da Microsoft.

Com espaço sempre aberto para novidades, há algumas melhorias a cada nova versão. Uma destas foi revelada e irá ajudar o utilizador a conhecer o seu sistema. Será assim simples saber porque não consegue apagar um ficheiro no Windows.

Mesmo sendo um produto da Microsoft, os PowerToys são desenvolvidos de forma aberta e por uma comunidade muito empenhada. É assim que surgem as novas ferramentas, desenvolvidas por quem percebe e sabe o que está a ser preparado para o Windows.

A mais recente novidade, que ainda está a ser desenvolvida e preparada para ser lançada, consegue olhar para um ficheiro e perceber que aplicações o estão a usar. Para muitos, será a forma simples para saber porque um determinado ficheiro não pode ser apagado ou simplesmente movido.

Para além da informação da app que está a aceder ao ficheiro e a bloquear o seu acesso, vai haver ainda informação suplementar. Falamos das pastas associadas e também de outros processos que estejam a intervir neste acesso.

Ao mesmo tempo, e para ajudar os utilizadores, será possível fechar essas apps e assim libertar o ficheiro. Tudo acontecerá numa interface simples e que é chamada numa nova opção disponível no menu de contexto associado ao ficheiro em que o utilizador quer mexer.

Provavelmente haverá ainda muito trabalho a ser realizado na interface, para a tornar mais intuitiva e menos propensa a problemas de utilização. Estas tarefas vão decorrer agora durante as próximas semanas, para depois deixar esta nova ferramenta na versão de testes dos PowerToys.

Claro que esta não será uma ferramenta fechada e deverá estar constantemente a receber novidades, tal como acontece com as restantes propostas dos PowerToys. Esta é uma adição importante e que muitos acabam por ter com o recurso a apps de terceiros e que não se integram diretamente como Windows, como a Microsoft faz.