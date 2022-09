ThinkReality RVX – Lenovo leva a realidade virtual para o contexto empresarial

A realidade virtual tem vindo a crescer em diversas áreas, sendo o entretenimento uma das mais próximas do público geral. No entanto, no universo empresarial é também um segmento em crescimento.

A Lenovo acabou de anunciar os ThinkReality RVX que são uma nova solução de Realidade Virtual all-in-one concebida para o metaverso empresarial.

A Lenovo acabou de anunciar o novo headset de realidade virtual all-in-one concebido para o mundo empresarial. Segundo a empresa, o ThinkReality RVX é de encaixe confortável, tem perfil fino de 6DoF, apresenta uma ótica “pancake” e capacidades de passagem de alta resolução a cores para aplicações de realidade mista (MR).

O ThinkReality RVX é também suportado por um conjunto completo de serviços ponta-a-ponta para ajudar as empresas a atingir a velocidade da solução e obter o retorno do investimento mais rapidamente.

As vantagens da realidade virtual no mundo empresarial

Estes óculos de realidade virtual foram concebidos para ser a solução para trabalhadores em todo o mundo. O imediatismo e a fidelidade de novas ferramentas digitais experienciado através de dispositivos de realidade alargada significa que as forças de trabalho estão a evoluir para uma fase quase sem restrições de tempo nem espaço.

Desde a melhoria da eficiência na formação e colaboração virtual dos trabalhadores até à expansão das tarefas de conceção e engenharia em 3D, as tecnologias XR estão a tornar-se mais importantes do que nunca para as empresas, permitindo aos trabalhadores híbridos fazer mais e melhor.

A Realidade virtual, em particular, está a produzir resultados impressionantes em aplicações de formação. As empresas estão a verificar uma formação cada vez mais rápida (em 4x) sobre competências transversais em comparação com a formação em sala e 275% mais confiança na aplicação das competências aprendidas em RV. Além disso, a formação em RV pode reduzir o risco de lesões no local de trabalho em até 43%.

Como líder global no fornecimento de soluções de Transformação Inteligente à empresa, a Lenovo construiu o ThinkReality RVX para ser um RVX de alta qualidade, versátil e seguro na linha da frente para o chamado Enterprise Metaverse. A Lenovo ThinkReality RVX funciona com conteúdo de 3DoF ou 6DoF e funciona como um dispositivo autónomo ou ligado a um PC/estação de trabalho para experiências de streaming.

Esta solução é também capaz de utilizar soluções de processamento baseadas em nuvem, tais como a NVIDIA CloudXR para experiências XR gráficas intensivas que requerem um desempenho de alta qualidade, baseado em GPU.

O ThinkReality RVX estará disponível para acesso antecipado a parceiros selecionados até ao final de 2022, ficando disponível de forma geral em mercados selecionados em todo o mundo a partir do início de 2023. O preço da solução RV da empresa será divulgado após a disponibilidade.