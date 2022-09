71% usam, ou já usaram, cheats para avançar nos jogos eletrónicos

Os jogos eletrónicos já existem no mercado há variados anos e, com o passar do tempo, novos títulos foram sendo lançados e novas categorias também surgiram para diversificar a oferta de acordo com as exigências e necessidades do mercado e dos jogadores. No entanto, algo que se manteve mais ou menos estável, foram os milhares de cheats que permitem fazer uma 'pequena' batota para ajudar a ganhar os jogos e/ou ultrapassar os desafios dos mesmos.

Desta forma, questionámos os nossos leitores se usam, ou já usaram, cheats para avançar nos jogos eletrónicos. E a grande maioria respondeu que sim.

Usa, ou já usou, cheats para avançar nos jogos eletrónicos?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.901 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a grande maioria dos leitores, com 71% dos votos, respondeu que SIM, usa ou já usou cheats para avançar nos jogos eletrónicos (1.342 votos). Por sua vez, os restantes 29% escolheram a opção 'NÃO', indicando que não usam estes códigos e formas de contornar os jogos (559 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários ao artigo onde esta questão foi colocada, a maioria das respostas reforça estes resultados, e muitos dos leitores acabaram mesmo por partilhar alguns dos jogos onde usaram ou usam estes cheats. E até mesmo alguns exemplos de cheats também foram divulgados.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se usa, ou se já usou, cheats para avançar nos jogos eletrónicos.

