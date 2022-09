DisplayMate: iPhone 14 Pro Max da Apple tem o melhor ecrã do mundo

Tal como nos anos anteriores, a Apple tem conseguido colocar a qualidade dos seus ecrãs no pódio, entre o melhor dos melhores. Assim, também este ano, segundo a empresa de tecnologia DisplayMate, o ecrã do iPhone 14 Pro Max é o melhor comparando com qualquer smartphone até à data, definindo ou igualando 15 registos de categoria.

Com o novo Pro Max a chegar às mãos dos utilizadores, os testes podem ser produzidos tendo como base outras grandes máquinas também no segmento dos smartphones. Afinal, o que diz a DisplayMate deste novo iPhone?

DisplayMate: Ecrã do iPhone 14 Pro Max é State-of-the-Art

Não estará seguramente sozinho num pódio onde grandes marcas também produzem ecrãs de altíssima qualidade. Contudo, a empresa de Cupertino, desde há alguns anos, não deixa o primeiro lugar quando está em causa a qualidade do seu topo de gama, o Pro Max. Vimos isso recentemente com o iPhone 13 Pro Max, por exemplo.

Há um ano, a DisplayMate, que testa ecrãs de smartphones para uma vasta gama de características, declarou em 2021 que o iPhone 13 Pro Max era o melhor que alguma vez tinha testado. Se esse modelo não tinha sido batido antes, foi agora - com o iPhone 14 Pro Max.

Com base nos nossos extensos testes e medições de laboratório, o iPhone 14 Pro Max tem um ecrã de smartphone de classe mundial muito impressionante, excelente e de alto nível, com uma precisão de calibração perfeita perto do livro de texto. [Também tem] um desempenho visualmente indistinguível da perfeição. Com base nos nossos objetivos, testes e medições de laboratório, o iPhone 14 Pro Max [ganha] o grau de desempenho de DisplayMate mais alto de sempre de A+.

Escreve a DisplayMate.

A DisplayMate diz que excedeu ou igualou todos os telefones previamente testados em 15 categorias. Em oito delas, a DisplayMate concluiu que o ecrã era "visualmente indistinguível da perfeição".

Estas são algumas distinguidas:

Precisão de cor do branco

Precisão de cor absoluta

Mudança na precisão de cores com APL

Mudança de cor máxima com APL

Precisão do Contraste da Imagem e Precisão da Escala de Intensidade

Resolução de ecrã

As restantes sete categorias em que se encontrava, ou que estabeleceram novas categorias, eram:

Brilho do ecrã preenchido para smartphones OLED

Pico de brilho do ecrã

Relação de contraste

Refletância do ecrã

Classificação de contraste em luz ambiente

Variação de brilho com ângulo de visão

Variação de cor do branco com ângulo de visão

O iPhone 14 Pro Max alcançou resultados tão elevados nos testes que a DisplayMate diz que no futuro "aumentará os níveis de desempenho necessários para receber... uma classificação de exibição A+".