Claude Code para desktop já tem um simulador do iPhone

A Anthropic continua a reforçar as capacidades do Claude Code, a sua plataforma de programação assistida por Inteligência Artificial. A mais recente novidade permite que a versão para desktop interaja diretamente com um simulator do iOS da Apple.

Claude Code: com o simulador do iOS pode compilar e instalar aplicações

A funcionalidade, disponível em beta pública, permite que o Claude Code abra automaticamente o simulador do iPhone quando o utilizador lhe pede para criar, executar ou testar uma aplicação iOS.

Em vez de apenas gerar código, o assistente pode:

Compilar e instalar a aplicação;

Abrir automaticamente o Simulator do iOS;

Interagir com a interface da app;

Identificar problemas;

Corrigir o código e repetir o processo até atingir o resultado pretendido.

A Anthropic alerta que as capturas de ecrã do simulador utilizadas pelo Claude são enviadas para os seus servidores e ficam sujeitas às políticas habituais de retenção das conversas. Por esse motivo, recomenda que os utilizadores não iniciem sessão com contas reais dentro do simulador utilizado pela IA.

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