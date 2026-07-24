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Notas de euro vão mudar: saiba como votar nas suas favoritas!

· Notícias 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Lumia says:
    24 de Julho de 2026 às 14:05

    Só em 2030 é que começamos a ver a circular…

    Responder
  2. Numista says:
    24 de Julho de 2026 às 14:28

    Não existe identidade europeia. As notas não devem ter pessoas. Alias, o nome “europa” era uma deusa grega. Nenhuma cara é mais importante que outra.

    Já os pássaros, faz sentido. É moderno e chic. Há muitas aves raras na UE… lol

    Então metade já está excluida. Das 5 com passaros (B e D tem uma risca feia, a H é linda, a I e J são verticais não prestam).

    Acho que tenho a minha escolha.

    Responder
  3. Eu says:
    24 de Julho de 2026 às 14:39

    Não está lá a minha favorita

    Responder
  4. Zec says:
    24 de Julho de 2026 às 14:40

    Engraçado novos designs agora que cada vez mais é tudo digital, sem andarmos com dinheiro físico.
    Seja como for vou votar. Gosto do design de algumas.

    Responder
  5. Coiso says:
    24 de Julho de 2026 às 14:47

    Eu voto na de 200, quero lá saber do boneco.

    Responder
  6. Eu says:
    24 de Julho de 2026 às 14:58

    https ://x.com/i/status/2080602715567128670
    Notas de Euro. Papeizinhos coloridos lastreados em confiança de políticos. E a carneirada continua a olhar para o lado.

    Responder
  7. LEL says:
    24 de Julho de 2026 às 15:03

    A nota de €5 com o Mozart fez-me lembrar a nota de 500 paus com o Mouzinho da Silveira. Hahahaha

    Responder

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