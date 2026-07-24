Notas de euro vão mudar: saiba como votar nas suas favoritas!

O Banco Central Europeu (BCE) apresentou as 10 propostas de desenho pré-selecionadas para a próxima geração de notas de euro. Trata-se do primeiro redesenho completo desde que entraram em circulação, em 2002, e os cidadãos podem participar na mudança.

As propostas apresentadas para as novas notas de euro resultam de um concurso europeu lançado em 2025, que recebeu mais de 1200 candidaturas de designers gráficos de toda a União Europeia (UE).

Destas, 25 foram selecionadas para desenvolver propostas de desenho, posteriormente avaliadas por um júri independente composto por 21 especialistas, que escolheu os 10 finalistas.

Os desenhos, disponíveis aqui, distribuem-se por dois temas distintos:

Cultura europeia , que combina personalidades europeias icónicas com atividades e espaços culturais que refletem o património comum do continente.

, que combina personalidades europeias icónicas com atividades e espaços culturais que refletem o património comum do continente. Rios e aves, inspirado na diversidade natural da Europa e na importância da preservação dos seus ecossistemas.

Europeus são chamados a decidir

O BCE lançou um inquérito online aberto a todos os cidadãos da UE, que estará disponível até 21 de setembro de 2026. Em paralelo, será realizado um estudo de opinião junto de uma amostra representativa da população da área do euro.

As notas de euro são mais do que um meio de pagamento, são uma das expressões mais tangíveis da Europa.

Disse Christine Lagarde, presidente do BCE, defendendo que os novos desenhos deverão refletir a identidade europeia e representar valores e temas com os quais os cidadãos se possam identificar.

Vote na sua favorita

A decisão final ainda vai demorar

O Conselho do BCE deverá escolher o desenho final perto do final deste ano, tendo em conta a avaliação do júri e os resultados do inquérito público e do estudo de opinião.

Contudo, as novas notas ainda levarão alguns anos a chegar às carteiras. Depois da escolha do desenho, será necessário concluir o desenvolvimento técnico, integrar os novos elementos de segurança e preparar a produção da nova série. Até lá, as notas atualmente em circulação continuarão a ser válidas.

Notas serão mais seguras, acessíveis e sustentáveis

Além da renovação do aspeto visual, o BCE pretende que a próxima geração de notas:

Incorpore tecnologias mais avançadas de combate à contrafação;

Seja mais acessível para pessoas cegas e amblíopes;

Utilize processos de produção mais sustentáveis, reduzindo o impacto ambiental.

O objetivo é garantir que as notas de euro continuam a ser um meio de pagamento seguro, eficiente e relevante, acompanhando a evolução das necessidades dos cidadãos e da tecnologia.

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