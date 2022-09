Com o iPhone 14 Pro Max já no mercado, com este e os restantes modelos, é hora de começarem a surgir os primeiros comparativos com outros modelos no mercado. Os alvos mais óbvios são por norma os Samsung e os modelos de topo deste fabricante.

Assim, é natural esta primeira comparação, que coloca frente a frente o iPhone 14 Pro Max e o Galaxy Fold 4. A avaliação recai na velocidade destes smartphones e como estes se comportam num ambiente real. O resultado foi renhido, mas o vencedor acaba por não ser certamente o esperado.

Quando apresentou o iPhone 14, a Apple fez questão de revelar as melhorias que este tem no seu SoC, em especial no iPhone 14 Pro Max. Assim, esperava-se que esta diferença fosse visível, já que também se reflete nos testes feitos com ferramenta de avaliação e de comparação.

O iPhone 14 Pro Max da Apple é o rei da primeira volta

Assim, era esperado que ao enfrentar o Galaxy Fold 4, o melhor do iPhone 14 teria um resultado muito destacado. Este não foi na verdade o que foi visto e que este vídeo agora vem mostrar. Foi criado pelo conhecido YouTuber PhoneBuff, que no passado fez comparações similares.

Os testes são conhecidos e padronizados, prontos para garantir uma utilização similar ao que é feito no dia a dia. No arranque do teste tudo parece pender para o lado do Galaxy Fold 4, com o iPhone 14 Pro Max a conseguir algum destaque em apps de forma pontual e a terminar à frente. Os tempos são de 1:56:90 (Apple) contra 01:59:21 (Samsung).

Galaxy Fold 4 da Samsung recupera rapidamente

Como sempre, este teste é repetido nos 2 equipamentos, mas com as apps a correr em memória. Aqui temos uma clara mudança no teste, com o iPhone 14 a perder terreno para o Galaxy Fold 4. Os 12 GB de RAM deste smartphone da Samsung mostram-se essenciais para conseguir destacar-se.

Assim, o resultado final acaba por pender para o lado do Galaxy Fold 4, que bate de forma clara o novo iPhone 14. Em terms de tempo, temos no equipamento da Samsung uma prestação de 02:46:83 na segunda volta face aos 02:49:08 do smartphone da Apple.

É interessante ver o desempenho dos 2 SoC mais potentes do mercado e como estão muito próximos. Aqui fica também claro que a RAM adicional do Galaxy Fold 4 é o suficiente para este recuperar os 3 segundos de atraso da primeira volta e acabar com 3 de avança face ao iPhone 14 Pro na segunda volta.