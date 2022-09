A situação económica menos positiva tem afetado também as grandes empresas tecnológicas como a Google ou a Meta. Estas têm de se adaptar a estes novos tempos e perceber que os ciclos de crescimento que tivemos nos últimos anos podem ter acabado.

O Facebook, e a sua empresa mãe, a Meta, vieram agora a público mostrar que será o futuro. Já se sabia que ia haver mudanças, mas agora sabe-se que congelará as contratações em 2023 e é certo que despede funcionários e equipas.

Há muitos anos que as grandes empresas tecnológicas crescem de forma descontrolada e isso tem sido positivo em vários campos. As necessidades levam a que estas contratem e mantenham grandes equipas, para acompanhar com os desenvolvimentos que vão ser realizados.

Com o panorama económico e financeiro a mudar de forma dramática, é normal que vão surgir mudanças. O CEO da Meta e do Facebook veio agora revelar os planos para se ajustar à nova realidade e há um pormenor importante. A Meta vai congelar as congelará contratações no próximo ano e certamente despede em 2023.

Eu esperava que a economia tivesse se estabilizado mais claramente agora, mas pelo que estamos vendo, ainda não parece, então queremos planejar um pouco conservadoramente. Nos primeiros 18 anos da empresa, basicamente crescemos rapidamente a cada ano e, mais recentemente, nossa receita estabilizou ou baixou ligeiramente pela primeira vez. Queremos ter a certeza de que não estamos a adicionar pessoas a equipas onde não esperamos ter funções no próximo ano

Este é um cenário completamente oposto ao que a empresa tem tido desde a sua fundação. Em 18 anos o Facebook, e agora a Meta, nunca tinha abrandado no que toca a contratar equipas para os seus desenvolvimentos em várias áreas.

Até agora, tanto Mark Zuckerberg como a Meta, tinham procurado evitar ser claros no que toca ao futuro. Havia a abordagem da reestruturação e da reorganização, mas agora são claros no que toca ao manter os funcionários e as equipas. Claro que esta não é a primeira gigante a reconhecer que terá de congelar contratações e despede funcionários em breve.

Este é também um cenário que prevê algo de negativo para a Meta, o Facebook e o resto dos seus serviços e redes. A receita será certamente mais baixa e isso deverá tomar forma muito em breve, quando os resultados fiscais forem apresentados.