Tal como é do conhecimento de praticamente todos nós, os jogos eletrónicos contam com determinados códigos que, quando ativados, permitem ao jogador adquirir algumas vantagens que podem ir desde o aumento do dinheiro, armamento, passagem de nível, ativação de determinadas carecterísticas do jogo, entre outros. Esta funcionalidade, também conhecida como cheats, acaba por facilitar a aventura, mas também proporcionar um sentimento de poder por parte de quem joga.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se usa ou já usou cheats para avançar nos jogos eletrónicos. Participe!

Usa, ou já usou, cheats para avançar nos jogos eletrónicos?

Códigos, combinação de teclas, comandos, entre outros, são exemplos de formatos que os cheats podem ser. A palavra cheat, neste contexto, pode ser entendida como um engano em prol de algo, ou seja, uma tentativa de contornar determinado sistema para obter alguma vantagem. No fundo, é uma espécie de batota, termo mais corriqueiro no nosso país.

Aplicado ao mundo dos jogos, o conceito refere-se então a essas formas para tentar mais facilmente avançar em determinado jogo, através da angariação de mais dinheiro, poder, acessórios, entre outros. Os cheats para os mais variados jogos acabam por estar espalhados por essa Internet fora, bastando apenas uma breve pesquisa para sabermos o que fazer para os ativar em determinado título.

Mas os cheats não são usados por alguns jogadores e são recursos nem sempre vistos com bons olhos, devido exatamente ao facto de que a pessoa recorre a manobras 'pela porta do cavalo' e acaba por não passar pela experiência natural do jogo.

Desta forma, na nossa questão desta semana, queremos que nos nos diga se usa ou já usou cheats para avançar nos jogos eletrónicos. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

