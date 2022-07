A postura da Google em relação a certos serviços leva muitas vezes a situações anormais e complicadas para os utilizadores. É frequente que estes sejam eliminados de forma unilateral e sem que ninguém seja consultado sobre a sua utilização.

Um novo cenário foi avançado esta semana e dava como certo que o Stadia iria desaparecer. Não era uma situação anormal para a Google, mas muitos ficaram preocupados que fosse mesmo acontecer. Afinal tudo não passa de um mal-entendido e a Google não vai mesmo matar o Stadia, o seu serviço de jogos.

A Internet é fértil em teorias da conspiração e no disseminar de ideias falsas e que não são verdadeiras. Nem sempre estes movimentos correm como esperado e situações bem complicadas já têm surgido ao longo dos anos. É quase isso que agora aconteceu com o Google Stadia e os seus utilizadores.

Foi o conhecido site/twitter Killed by Google que avançou com a informação, depois desta ter começado a circular informalmente na Internet. Tudo terá sido iniciado num grupo de Facebook associado ao Stadia da Google e seria uma informação que "velho colega de trabalho e amigo" teria partilhado após uma reunião para validar o futuro deste serviço de jogos.

Esta era uma ideia certa e que seria colocada em marcha no final do Verão, para grande desagrado dos milhares de utilizadores que o serviço tem. Parecia uma certeza e iria mesmo matar o Stadia de forma abrupta, sem qualquer justificação.

As proporções deste rumor, que seria mesmo uma certeza, cresceram a uma dimensão que obrigou a Google a tomar uma posição e vir a publico comentar a situação. Inicialmente tomou esta situação de forma ligeira e uma publicação da conta do Google Stadia no Twitter mostrou isso mesmo.

Just a heads up



Old coworker of mine is now one of the social managers for Google. They had a pretty large seminar in California this past weekend, and long story short you now can play Wavetale at no additional cost on Stadia Pro until August 1: https://t.co/2O6P0Kd8Kd pic.twitter.com/Hjo0pvARKx