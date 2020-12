Os serviços de streaming estão a ganhar terreno nos últimos anos. Cada vez menos dependemos dos serviços locais e apontamos para a Internet nos fornecer conteúdos. Depois de conquistar a música e o vídeo, é agora a hora de atacar a área de jogos.

A Google escolheu esta como uma das suas áreas de foco e tem no Stadia a sua oferta. Este serviço tem despertado a curiosidade de muitos e agora há uma excelente novidade. O Stadia está finalmente disponível em Portugal e o Pplware já o experimentou.

O Stadia chegou a Portugal

O paradigma está a mudar e cada vez estamos mais dependentes da Internet. Isto ultrapassa já as visitas a sites e avança para serviços de streaming em várias áreas. Os jogos são a nova proposta e as grandes empresas estão a apostar nesta área.

A Google tem no Stadia a sua aposta nesta área e cada vez tem mais propostas aí nível dos jogos. Estes são preparados para esta nova plataforma e para o que os utilizadores pretendem, sempre com a premissa de que há uma dependência da Internet.

Google aposta no seu serviço de jogos

Face ao que as consolas oferecem, o Stadia tem a vantagem de pode ser usado em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Falamos de smartphones, de tablets, do browser ou de qualquer TV, sendo que no último caso depende de um Chromecast Ultra, que ainda não está disponível em Portugal.

Com um leque completo de jogos, atualizados de forma constante, o Stadia está preparado para todas as necessidades dos utilizadores. Muitos destes estão incluídos no plano Pro de forma gratuita, mas existem ainda títulos adicionais que podem ser comprados.

Simples de usar e de jogar

Como seria esperado de um serviço da Google, a sua interface é simples, intuitiva e fácil de usar. Ainda mais importante é a experiência de utilização, que é transversal e igual em todos os dispositivos, seja o smartphone, o tablet, o browser ou a TV.

Para interagir com o Stadia, e sendo uma plataforma de jogos, é necessário um comando. Este serviço suporta a maioria dos que estão no mercado, mas oferece 2 alternativas. Falamos do comando do Stadia e da solução final, o comando que tem no ecrã. Este último é mais que suficiente para um jogo no smartphone.

As vantagens e desvantagens da Internet

A grande vantagem do Stadia é que não requer qualquer elemento no smartphone para além da sua app. Todo o processamento é feito na Cloud, sendo depois transmitido para o smartphone. Assim, este dispensa o consumo de recursos e até de espaço de armazenamento.

Claro que esta vantagem traz alguns desafios e algumas condições. A ligação à Internet tem de ser permanente e tem de ser de qualidade. O serviço está constantemente a validar este elemento e alerta o utilizador sempre que houver alterações.

Uma lista completa de jogos

Escolher e adicionar um novo jogo é um processo simples e rápido. Basta aceder à lista de propostas e fazer o reivindicar. Imediatamente esse título fica disponível na lista de jogos do utilizador e pronto para ser jogado.

Também o acesso aos jogos é rápido e simples. Depois de escolhido da lista de títulos presentes, este carrega como numa qualquer consola ou outra plataforma. Em segundos o jogador está pronto a configurar e jogar.

É hora de testar esta novidade da Google

Outra vantagem de estar na Cloud é a possibilidade de trocar de plataforma de forma transparente. Os jogos são gravados e ao fazer a mudança tudo está presente como se nada tivesse sido mudado. Basta mesmo chamar o jogo no novo dispositivo.

O Stadia chega assim hoje ao nosso país. Portugal fica pronto para explorar este serviço da Google de forma imediata. Por €9.99 por mês a lista de jogos é grande e recheada, nos mais diferentes géneros. Resta saber quando o comando da Stadia e o Chromecast Ultra chegam para alargar ainda mais esta proposta.