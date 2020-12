A Apple este ano trouxe a tecnologia LiDAR aos seus dispositivos. Começou em março com iPad Pro e avançou mais tarde para o iPhone 12. O Sensor LiDAR (Light Detection and Ranging) mede o tempo entre a emissão e a deteção do reflexo da luz para calcular as distâncias até aos objetos. Como tal, o recurso pode ser usado para um grande conjunto de cenários, até o de ajudar pessoas com problemas de visão.

Num documentário muito interessante, a BBC destacou a importância do scanner LiDAR para a vida das pessoas com determinadas dificuldades.

LiDAR a tecnologia que a Apple trouxe à Acessibilidade

A Apple sempre dedicou muita da sua atenção à área da Acessibilidade. Desde há muitos anos, os dispositivos Apple contam com ferramentas importantes para trazer a determinadas pessoas usabilidade, eventualmente perdida por frutos de alguma deficiência.

Assim, a Apple quis este ano aumentar as possibilidades e introduziu o LiDAR. Segundo a empresa de Cupertino, o LiDAR é uma tecnologia tão avançada que está a ser desenvolvida pela NASA nas suas missões a Marte.

Como tal, o sensor LiDAR que integra quer o iPad Pro, quer o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, analisa a distância entre o dispositivo e um objeto, medindo a luz refletida até uma distância máxima de cinco metros. Funciona a velocidades na ordem dos nanossegundos, abrindo possibilidades infinitas para trabalhar com realidade aumentada e muito mais.

A BBC publicou o especial ‘Uma Visão do Futuro’, que examina como as novas tecnologias podem ajudar as pessoas com deficiência. Para coincidir com o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o programa Click explora os desenvolvimentos mais recentes em torno da acessibilidade e inclusão em tecnologia.

A repórter cega Lucy Edwards investiga como a IA ajuda pessoas com deficiência visual a identificar pessoas e objetos com os seus telefones. Segundo ela, o scanner LiDAR “faz milagres”.

Além da usabilidade na acessibilidade, a tecnologia quer ir mais além. Estes avanços, por exemplo, são vistos ao serviço nos jogos, e este documentário da BBC, explora um pouco todas as vertentes.

Conforme refere a Apple, o sensor LiDAR trabalha em conjunto com as câmaras pro, sensores de movimento e frameworks dos sistemas operativos em causa, para criar mapas de profundidade. Esta combinação de hardware, software e inovação transforma estes dispositivos onde a tecnologia está presente permitindo ver o mundo com “olhos de realidade aumentada”.

