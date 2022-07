CTT: Conheça as novas funcionalidades da área de portagens

Se utilizou as auto-estradas com cobrança exclusivamente eletrónica de portagens e não tem um dispositivo, pode consultar online o valor que tem de pagar e as formas de pagamento.

Recentemente o site dos CTT recebeu uma atualização. Conheça as principais novidades que facilitam todo o processo de consulta de valores, pagamentos e pagamentos em falta.

Se passou numa portagem, sem o identificador da via verde, não se esqueça de proceder ao pagamento. Hoje em dia há várias formas de o fazer, mas se quer ser alertado o novo portal dos CTT faz isso. Com a nova área de cliente, as notificações de portagens serão enviadas para o email associado ao registo.

Portagens: Novas funcionalidades do portal dos CTT

Com o novo portal, os utilizadores passam a poder:

Receber notificações de portagens a pagamento, de lembretes de expiração e de portagens expiradas;

Pagar as portagens dos seus veículos;

Consultar o histórico de portagens pagas e expiradas.

As portagens em dívida enviadas pelo serviço de Alerta de Portagens correspondem às passagens de veículos de matrícula portuguesa, sem identificador, em autoestradas com pórticos de cobrança exclusivamente eletrónica ("ex-SCUT"), que estão em cobrança nos CTT.

De referir que este serviço de Alertas é totalmente gratuito. Poderá consultar aqui todos os seus alertas. Poderá ainda alterar ou eliminar os alertas que tem definidos, ou adicionar novos.

Além do site dos CTT, existem outros que podem consultar aqui.

CTT - Portagens