Programadores de jogos do Stadia não sabiam que o serviço da Google iria acabar

Recentemente a Google anunciou que encerrou o seu serviço de jogos Stadia. Um dos motivos para esta decisão foi o facto de a plataforma não ter gerado o interesse esperado por parte dos utilizadores.

No entanto, as mais recentes informações indicam que os programadores de jogos não tinham conhecimento de que o serviço de jogos da gigante tecnológica iria fechar. Para além disso, os criadores de conteúdos ainda referem que a Google estaria a celebrar novos contratos poucos dias antes do anúncio.

Programadores não sabiam do fecho do Google Stadia

O encerramento do Stadia apanhou algumas pessoas de surpresa, embora muitos utilizadores já suspeitassem que este seria o desfecho do serviço de jogos na nuvem da Google. Mas parece que alguns programadores não sabiam desta decisão da empresa.

Segundo as informações, Simon Roth, programador e criador do jogo independente Maia, diz que dedicou vários meses de trabalho ao seu jogo que pode acabar por nunca chegar aos jogadores. Roth diz ironicamente na sua conta do Twitter que está muito feliz por deitar ao lixo meses de trabalho.

O programador queixa-se ainda que, sempre que há notícias negativas no mundo dos jogos, eles descobrem pelo Twitter ou pela imprensa, adiantando que não recebeu nenhum e-mail, telefonema, aviso ou nota por parte da Google sobre esta decisão.

Tom Vian, outro criador, diz que o seu jogo Tangle Tower deveria chegar ao Stadia neste sábado, mas o futuro do título parece agora incerto.

Há relatos de que a Google estaria a celebrar novos contratos para o seu serviço, e muitos criadores deveriam dar início à sua atividade na plataforma em novembro. Por isso não sabem como é que a empresa vai contornar estas condicionantes.

Resta assim aguardar por eventuais desenvolvimentos, pois esta é uma situação ingrata não só para os programadores, mas também para os membros da plataforma que gostavam e usavam o serviço.