Depois de muitos anos na fila dos pedidos a tratar, o Twitter finalmente olhar para os pedidos dos utilizadores. Falamos naturalmente da possibilidade de editar os tweets já lançados e que assim podem ser corrigidos ou simplesmente alterados.

O Twitter já tinha mostrado que estava a ultimar esta novidade, mas agora foi mais longe. Mostrou o seu primeiro tweet alterado, que assim fica para a posteridade, bem como a forma destes serem revelados nesta rede social.

À margem de todas as confusões associadas com a sua (eventual) compra por Elon Musk, o Twitter não parou e ficou a aguardar novidades. Tratou de criar as suas novidades e melhorias, criando uma das que mais vezes foi pedidas pelos seus muitos utilizadores.

Falamos da possibilidade de editar os tweets já publicados, para assim corrigir erros ou adicionar informações relevantes. Esta capacidade estará disponível apenas nos primeiros 30 minutos após a publicação no Twitter ser feita.

hello



this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes