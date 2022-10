NOS oferece dados móveis ilimitados! Saiba o que tem de fazer

Ter dados móveis no smartphone é hoje algo banal, no entanto, as operadoras em Portugal ainda impõem restrições devido aos tarifários. Apesar de não ser uma notícia para todos os clientes, a partir de hoje, a NOS oferece dados móveis ilimitados até ao final do ano a todos os clientes com novos cartões móveis com pagamento em fatura.

Saiba mais sobre esta oferta da NOS.

NOS: Campanha disponível até 31 de dezembro de 2022

Os novos cartões associados aos tarifários móveis pós-pagos ou de pacotes NOS 4 (quer sejam de novos clientes NOS 4 ou de atuais com novos cartões) terão automaticamente dados móveis ilimitados até 31 de dezembro, podendo usufruir da melhor internet móvel do País, tal como atesta a distinção recentemente atribuída à operadora pela DECO Proteste.

O lançamento desta oferta, válida até 31 de dezembro de 2022, desafia os clientes a testarem a rede móvel da NOS com dados móveis ilimitados e vem reforçar a campanha multimeios ‘Temos que falar sobre NOS’, cujo conceito assenta no dramatismo e tensão que existe entre duas pessoas, quando alguém diz “temos que falar sobre nós”.

Com humor e subtileza, os filmes recriam estas conversas, sublinhando a necessidade de se assumir que a NOS tem, comprovadamente, a melhor internet móvel de Portugal.

A classificação ‘Melhor do Teste – Internet Móvel’ é da DECO PROTESTE e posiciona a internet móvel da operadora como líder em performance global, como a mais rápida em download e, ainda, a melhor em qualidade de navegação web.

Baseou-se nos resultados do último estudo comparativo nacional da aplicação QualRede, e nas milhares de medições registadas mensalmente na plataforma, entre maio de 2021 e abril de 2022.