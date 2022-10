Gigabyte revela as suas memórias DDR5 de até 7.400 MHz

Os mais recentes anúncios de equipamentos tecnológicos mostram bem que este é um segmento sempre e evolução que recheia o mercado com produtos fabricados com as mais inovadoras tecnologias e processos.

Mas por vezes também ficamos a conhecer as novidades um pouco 'sem querer'. E foi o que aconteceu recentemente com a marca Gigabyte que, indiretamente, revelou a existência de novas memórias DDR5 de até 7.400 MHz.

Novas memórias DDR5 da Gigabyte de até 7.400 MHz

As mais recentes informações mostram que a marca taiwanesa Gigabyte revelou a existência das suas novas memórias DDR5 com altas taxas de transferência. A empresa atualizou uma lista de compatibilidade de motherboard com os novos modelos de memória, tendo assim revelado os seus módulos DDR5 de até 7.400 MHz.

Esta atualização aconteceu na passada quarta-feira, dia 28 de setembro e, segundo os dados avançados pelo conhecido leaker @momomo_us, esta refere-se à motherboard Z790 AORUS MASTER da Gigabyte. E então ficámos a saber que esta motherboard terá compatibilidade com vários chips de memória de diferentes marcas, as quais podem atingir um desempenho de 7.000 MT/s, 7.200 MT/s e até 7.400 MT/s.

Pela imagem revelada, vemos listados alguns modelos de módulos de memória da própria marca, assim como de outras, como a Kingston, TeamGroup, Adata e Corsair, sendo que todas elas estarão possivelmente direcionadas para o segmento gaming. Mas o módulo com a maior velocidade, de 7.400 MT/s, surge como sendo um modelo AORUS da própria Gigabyte.

Esta revelação também mostra que as empresas continuam a apostar no desenvolvimento e produção de novos equipamentos, numa altura em que muitas fabricantes já começam a cortar na quantidade de chips fabricados dada a incerteza promovida pela atual inflação económica e pela recessão prevista.

Uma pesquisa recente também revelou que a venda de chips de memória e de processadores já apresenta uma queda de 12,8% neste ano de 2022.