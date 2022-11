Rapidus: a empresa de chips do Japão que vai competir com a Intel, Samsung e TSMC

Cada vez mais há um maior interesse por parte dos consumidores pelo segmento dos chips eletrónicos. A pandemia da COVID-19 veio mostrar a importância que esta indústria tem em vários setores e, como tal, há um crescente investimento neste ramo.

Desta forma, as mais recentes informações indicam que o Japão conta agora com mais uma fabricante de chips. Trata-se da empresa Rapidus que vai então competir com grandes nomes da indústria, como a Intel, a Samsung e a TSMC.

Japonesa Rapidus: a nova rival da indústria de chips

O mercado dos chips eletrónicos está de tal forma apelativo que há agora um novo player para competir neste compeonato. Desta vez estamos a falar da Rapidus, uma nova empresa sediada no Japão e que nasceu através de um conjunto de 8 marcas líderes japonesas, como a Toyota Motor, Denso, Sony, NTT, NEC, Softbank, Kioxia e Mitsubishi UFJ Bank. Para além disso, a fabricante tem também o apoio do governo japonês.

Com esta nova empresa, o Japão pretende assim ter a quarta grande potência no mercado dos chips eletrónicos, pois a Rapidus deverá então competir diretamente com os maiores nomes da indústria, como a norte-americana Intel, a sul-coreana Samsung e a taiwanesa TSMC.

O objetivo é conseguir chips de 2 nm em 2027

A Rapidus parece estar a começar com muita ambição, sendo que um dos seus grandes objetivos é conseguir atingir um processo de fabrico de 2 nm em 2027, começando do nada. Relembramos que este é também um objetivo da TSMC. E para alcançar esse objetivo, a nova marca já está a trabalhar numa parceria com a IBM.

Enquanto que na Europa não conseguimos vislumbrar uma criação deste género, nesta sexta-feira o governo japonês adiantou que vai apoiar esta nova empresa com 70 mil milhões de ienes (~500 milhões de euros). O ministério da indústria do Japão disse ainda que cada empresa fundadora vai investir cerca de mil milhões de ienes (~7 milhões de euros) na Rapidus, sendo que a Mitsubishi UFJ Bank vai ainda injetar 300 milhões de ienes (~2 milhões de euros).

Em entrevista, Yasutoshi Nishimura, ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, disse que:

Os semicondutores serão um componente crítico para o desenvolvimento de novas tecnologias de ponta, como IA, indústrias digitais e tecnologia da saúde. E estão a tornar-se ainda mais importantes do ponto de vista da segurança económica.

Para além dos chips de 2nm, a Rapidus pretende apostar ainda nos chips para a condução autónoma, IA de ponta, cidades inteligentes com chips de baixo consumo e na indústria de semicondutores de última geração.