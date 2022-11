NASA: Foguetão lunar resistiu ao furacão e está pronto para 1.º voo de teste

A missão Artemis está já em curso e dela fazem parte vários ensaios até ao dia em que a cápsula Orion aterrará na Lua. Até lá, a NASA terá de enviar a Artemis I, que tem como objetivo chegar a orbitar o nosso satélite natural sem tripulação e regressar. Contudo, o lançamento do SLS, o foguetão que levará a nave Orion para o espaço, tem sofrido vários atrasos. O último deveu-se a um novo furação que passou pela plataforma.

Com uma tempestade que ainda atingiu o foguetão, a equipa queixou-se que não foi avisada antecipadamente de mais este evento meteorológico que atingiu o SLS. Ao que parece está tudo OK com o veículo que está de novo pronto a voar. A data parece já ter sido marcada!

Missão Artemis I está de novo a mexer

O foguetão lunar da NASA necessita apenas de pequenas reparações após ter sofrido um furacão no bloco e está no bom caminho para o seu primeiro voo de ensaio na próxima semana, disse um alto funcionário na sexta-feira.

Neste momento, nada nos impede" de tentar um lançamento na quarta-feira.

Disse Jim Free, administrador da NASA.

Segundo Free, o vento nunca ultrapassou os limites do projeto do foguetão, pois o furacão Nicole varreu o Kennedy Space Center na quinta-feira. Mas o responsável da NASA reconheceu que se a equipa de lançamento tivesse sabido antecipadamente que um furacão iria atingir, provavelmente teriam mantido o foguete dentro de casa. O foguete foi transferido para a plataforma no final da semana passada para a sua missão de demonstração de 4,1 mil milhões de dólares.

As rajadas atingiram os 160 km/h no topo da torre de lançamento, mas não foram tão fortes quanto no foguete. Os modelos de computador indicam que não deve haver problemas de força ou fadiga devido à tempestade, mesmo no interior do foguetão, referiu Free.

A NASA tinha como objetivo um lançamento antecipado na segunda-feira, mas colocou-o em espera durante dois dias por causa da tempestade.

Foguetão da NASA mais poderoso alguma vez construído

O foguete de 98 metros (que pesa 2.608 toneladas), conhecido como SLS (Space Launch System), é o mais poderoso alguma vez construído pela NASA. Uma cápsula da tripulação no topo do foguetão, com três manequins de teste a bordo, disparará para a Lua - o primeiro voo deste tipo em 50 anos, quando os astronautas da Apollo visitaram o nosso satélite pela última vez.

A NASA quer testar todos os sistemas antes de colocar os astronautas a bordo em 2024 para uma viagem à volta da lua.

Duas tentativas anteriores de lançamento, no final do verão, foram frustradas por fugas de combustível. O furacão Ian também forçou um regresso ao hangar no final de setembro.

Leia também: