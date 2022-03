WhatsApp deixa de funcionar nestes smartphones em abril. O seu está na lista?

O WhatsApp alterou as suas políticas de privacidade para introduzir pequenos ajustes ao suporte de versões mais antigas dos sistemas operativos. Como tal, alguns smartphones vão deixar de ter suporte para esta rede social já a partir de abril. Algumas máquinas, mais antigas, não vão poder usar esta que é uma das mais utilizadas plataformas de comunicação.

Vamos mostrar como poderá o utilizador verificar se os seus dispositivos estão ou não abrangidos pelas novas alterações.

Quais os dispositivos móveis onde o WhatsApp deixará de funcionar

Como podemos ler no site de suporte do WhatsApp, a aplicação de mensagens já não funcionará nos smartphoness Android com sistema operativo antes do 4.1. Isto significa que para poder utilizar o WhatsApp é necessário ter um Android com versão 4.1 Jelly Bean ou superior.

A versão 4.1 do Android foi lançada em 2012, pelo que qualquer Android que tenha comprado nos últimos 6 ou 8 anos ainda poderá provavelmente suportar o WhatsApp no próximo ano sem quaisquer problemas.

Por outras palavras, é uma versão tão antiga do Android que o seu smartphone já faz parte daquela safra vintage!

E no iPhone?

Ora bem, a situação dos smartphones "de outros tempos" também atinge os equipamentos da maçã, apesar que há algumas diferenças.

Assim, o WhatsApp também deixará de funcionar em iPhones com versões anteriores ao iOS 10, que foi lançado em 2016. No entanto, a versão iOS 12, é compatível com o iPhone 5S lançado em 2013, pelo que a maioria dos iPhones dos últimos anos continuarão a ser compatíveis.

Como posso ver a versão do meu Android ou iOS?

Para verificarem a versão do vosso Android, basta pesquisar nas Definições. Vamos então às Definições, depois Acerca do telefone, Informação de software e por fim, dentro deste menu, encontramos a Versão Android.

Dependendo da versão do Android e da marca do dispositivo, esta informação poderá não estar exatamente nos mesmos caminhos. Mas procure sempre pela informação de software.

No caso de possuir um iPhone, então o caminho é Definições, Geral e dentro do Geral, o menu Informações.

Neste menu terá a informação sobre a Versão do Software.

Feito isto, já sabe se o seu equipamento está ou não habilitado a usar o WhatsApp. Caso o seu sistema operativo esteja desatualizado e o equipamento ainda suporte uma versão mais recente do sistema operativo, não deixe então de o atualizar.

Para lá desta questão de suporte, um smartphone devidamente atualizado é um dispositivo mais seguro.