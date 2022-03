Maioria considera que Portugal raramente valoriza os profissionais em tecnologia

Dependendo de cada país, região, comunidade e outros fatores, muitas profissões podem ser mais ou menos valorizadas pela população e pelos governos.

Na nossa última questão semanal quisemos saber de Portugal valoriza ou não os profissionais de tecnologia. Vamos então conhecer os resultados.

Portugal valoriza os profissionais de tecnologia?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.010 respostas obtidas.

De acordo com os resultados apurados, mais de metade dos participantes, com 65% dos votos, é da opinião que Portugal raramente valoriza os seus profissionais de tecnologia (1.314 votos). Por sua vez, 14% dos leitores disse que o nosso país nunca valoriza estes profissionais (273 votos).

Nas opiniões positivas, 17% dos participantes respondeu que esta valorização acontece quase sempre em Portugal (333 votos), enquanto que apenas 4% disse que acontece sempre (90 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados.

Nos comentários ao artigo da questão, as opiniões são diversas. Alguns leitores profissionais da área indicam que no passado eram menos valorizados, mas atualmente há cada vez mais consciência do valor da profissão. Mas muitos também se queixam que, de facto, são raras as vezes em que sentem que lhes é atribuído valor pelas suas funções, dizendo mesmo que muitas vezes esta é a principal razão da emigração neste setor.

Há também algumas queixas relativamente ao salário pago aos profissionais de tecnologia, considerando que é um montante abaixo do merecido, comparativamente a outras profissões e ao que ganham noutros países.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se considera que Portugal valoriza os profissionais de tecnologia.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Utiliza o apoio financeiro AUTOvoucher? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.