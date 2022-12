ASAE: Apreendidas 12 máquinas eletrónicas de jogos de fortuna

"A ASAE prosseguirá a sua missão, enquanto órgão de polícia criminal, continuando a desenvolver ações de natureza repressiva em matéria de jogo ilícito", lê-se ainda na nota.

Os jogos de fortuna ou azar são aqueles cujo resultado é contingente por assentar exclusiva ou fundamentalmente na sorte, sendo a sua exploração e prática permitidas exclusivamente nos casinos existentes em zonas de jogo permanente ou temporário criadas por decreto-lei.

A exploração de modalidades afins do jogo de fortuna ou azar e outras formas de jogo fica dependente de autorização do membro do Governo responsável pela área da Administração Interna, que fixará, em cada caso, as condições que tiver por convenientes e determinará o respetivo regime de fiscalização.

