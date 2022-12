Escape: Left To Die, fuga de uma prisão subaquática

Do Azerbaijão encontra-se em desenvolvimento, pelos estúdios AzDimension, o seu próximo jogo Escape: Left To Die.

Trata-se de uma aventura de ficção bastante interessante e que decorre debaixo de água. Vamos ver...

Dos estúdios AzDimension, provenientes do Azerbaijão, encontra-se prestes a chegar, Escape: Left to Die, uma aventura subaquática com bastante potencial.

Os estúdios, que apresentam grande experiência no desenvolvimento de videojogos (Axilon: Legend of Artifacts ou The Last DeadEnd) apresentaram Escape: Left to Die como uma aventura que coloca o jogador numa corrida contra o tempo.

A história começa numa prisão subaquática, na qual se encontra preso o principal protagonista do jogo. Sem qualquer tipo de memória, derivado de um traumatismo que sofreu, o nosso herói terá de encontrar uma forma de fugir das instalações. Mas não será fácil.

Conforme cedo se apercebe, algo aconteceu nas instalações prisionais e, além de se encontrar praticamente em ruinas, uma outra ameaça cresce a cada momento. A água está a começar a invadir a prisão, aumentando ainda mais a urgência de fuga.

À medida que o protagonista penetra mais profundamente nas instalações prisionais na procura de uma saída, o jogador vai descobrindo simultaneamente os segredos daquela prisão e assim como vai descobrindo a verdade sobre a tragédia que ali ocorreu.

Segundo os responsáveis pelo estúdio AzDimension, a jogabilidade de Escape: Left To Die apresentará um misto de aventura e thriller. O jogo irá apresentar uma atmosfera tensa que será pontilhada por inúmeros puzzles à espera de serem concluídos, de forma a possibilitar a fuga daquelas instalações moribundas.

Escape: Left To Die encontra-se a ser desenvolvido com recurso ao motor de jogo Unity e, apesar de ainda não haver data de lançamento prevista, já se sabe que será lançado para as plataformas atuais, incluindo mobile (iOS e Android)