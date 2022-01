Smartphones que emitem mais radiação! Veja se o seu está na lista

O Teste de Absorção de Energia, também conhecido por SAR, é o teste responsável por fazer a medição do índice de exposição à radiofrequência de dispositivos eletrónicos, principalmente de telemóveis e/ou smartphones.

Saiba quais os smartphones que emitem mais radiação e veja se o seu está na lista.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a radiação eletromagnética pode causar danos no nosso corpo. Na União Europeia, a entidade reguladora, o CENELEC especifica limites do SAR, seguindo as normas IEC.

Para telemóveis e outros dispositivos móveis, o limite do valor do SAR é de 2W/kg considerando uma massa de tecido de 10g, que absorve a maior parte do sinal(IEC 62209-1).

Smartphones que emitem mais radiação

Como se pode ver pela tabela anterior, atualmente, o Motorola Edge é o smartphone que mais radiação emite, tendo um valor de SAR de 1.79 W/Kg. Segue-se o Axon 11 5G com um valor de 1,59 W/Kg e o OnePlus 6T com um SAR de 1,55 W/Kg. No final deste TOP encontra-se o Xperia XZ1 Compact como um SAR de 1,36W/Kg.

Embora os valores possam ser considerados altos, a verdade é que estão dentro dos limites impostos pela União Europeia por isso deverá ter um efeito residual. No entanto, sendo um dispositivo que está constantemente connosco, é sempre uma variável que deve ser analisada e considerada na escolha de um smartphone.