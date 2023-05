Há erros e bugs no Android que os utilizadores dificilmente conseguem entender. São pequenos pormenores, que são dificilmente detetados, mas que não fazem nenhum sentido. Um novo foi agora descoberto e leva a que o alarme não toque da forma correta, sendo desligado. A culpa? A simples palavra STOP!

Este é mais um caso que aleatóreamente foi detetado no Android. É simples de reproduzir, mas que muito poucos certamente já se depararam com ele. Falamos do alarme do sistema da Google, que se está a desligar assim que é disparado, à hora pretendida.

Do que pode ser confirmado, ao escolher a música "Where Is My Mind?", bem conhecida da banda Pixies, este tem um comportamento anormal. Assim que é disparado, e a música começa a tocar, é imediatamente parado ao ser ouvida a palavra Stop. Esta está no início da música.

Depois de ver o vídeo todo o comportamento fica claro. O mais caricato é que quem descobriu este comportamento demorou a encontrar a causa. Tinha uma playlist a tocar para acordar, onde esta música dos Pixies estava presente, mas em modo aleatório. Tudo ficou claro depois de alguma investigação.

Não se esperava que acontece este comportamento, mas já existem várias teorias para este comportamento. Há algum tempo que a palavra Stop consegue interagir com o Assistente da Google, sem o conhecido Hey Google. Assim, e como a música tem essa palavra gritada no início, o alarme não tocava.

Ainda mais caricato é que este comportamento não funciona cm outras músicas que têm a mesma palavra Stop no início. A grande diferença, do que foi relatado, é que as restantes músicas têm instrumentais em fundo, quando a palavra é dita. Exemplos é a música "Don't Stop Me Now" dos Queen.

Este caso cresceu e foi sendo conhecido, tendo chegado aos ouvidos dos Pixies. A banda, em jeito de brincadeira, já veio a público emitir um pedido de desculpas formais pelo comportamento que a sua música está a provocar.