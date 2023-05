Portugal é um país rico em cultura e com uma paisagem muito variada . Estas verdadeiras pérola encantam muitos dos que nos visitam e agora vão ter finalmente um reconhecimento. A Xiaomi quer escolher "A Obra-Prima de Portugal" pela lente do Xiaomi 13 Pro e pede por isso a ajuda de todos.

Arrancou esta semana a procura pela "A Obra-Prima de Portugal", promovida pela Xiaomi, através de uma viagem de norte a sul do país, com passagem pelos Açores e Madeira. Através das lentes do Xiaomi 13 Pro, desenvolvidas em parceria com a Leica, o fotógrafo João Bernardino e o viajante João Amorim comprometem-se a explorar os cantos e recantos do nosso país e a fotografar as obras-primas de cada região.

"A Obra-Prima de Portugal" visa promover as mais fantásticas paisagens e obras-mestras em território nacional, não presa a um específico género, a campanha contará com referências naturais, culturais, históricas, arquitetónicas e gastronómicas.

As escolhas de cada obra-prima recaem sob os protagonistas da campanha cujas visões e estilos diferentes produzem registos e linguagens visuais distintas e únicas.

O itinerário, que tem um grande foco no contacto próximo com a cultura, as pessoas e as paisagens do nosso país, começa em Aveiro e termina na Madeira. No decorrer do percurso há paragens em vários pontos de elevado interesse.

Os locais são certamente conhecidos e seguem o seguinte itenerário: Barcelos, Douro Vinhateiro, Serra da Freita, Aldeia Histórica do Piódão, Serra da Estrela, Castelo de Vide e Marvão, Costa Vicentina, Faial e São Jorge. Também a arte da Azulejaria Portuguesa e a Arte Xávega são alvo de especial atenção fotográfica, bem como o património imaterial que é o Cante Alentejano.

O desafio de selecionar a obra-prima portuguesa visa destacar a qualidade fotográfica da maior obra-prima da Xiaomi, o Xiaomi 13 Pro. Quer aliar este equipamento desenvolvido em parceria com a Leica à criação de verdadeiras obras de arte através da captação de imagens vívidas e que ilustrem a essência de cada região.

A campanha decorre a partir de hoje, nas redes sociais da marca, e conta com vídeos diários e fotografias das obras-primas de Portugal, escolhidas e registadas pelos dois protagonistas.

No final da viagem, na página oficial do Facebook da Xiaomi Portugal, irá decorrer uma votação para se apurar a obra-prima vencedora aos olhos dos portugueses. As votações vão ocorrer entre os dias 15 e 20 de maio, com o resultado a ser conhecido no dia 22 de maio, na mesma página, onde será revelada ‘A Obra-prima de Portugal’.