A presença do volante Yoke nos carros elétricos da Tesla nunca foi um tema consensual. A marca adotou este novo modelo, que de início criou algum interesse, mas rapidamente percebeu o seu erro. O volante Yoke volta a estar disponível, mas como um extra, que por sinal é caro.

Volante Yoke da Tesla voltou como extra

A Tesla procura inovar e criar novas soluções para os seus carros elétricos, que depois espera que se torne o padrão na indústria. As soluções e o design das suas propostas vão sendo conhecidos e muitos acabam por ser atraentes e apelativas para os seus clientes.

O caso do volante Yoke foi um exemplo perfeito deste tipo de atitude da marca. Assumiu que este era o design que iria ser o padrão no futuro e assim assumiu-o como a única proposta para os seus carros elétricos, em especial no Model S e no Model X.

@Tesla recua no volante Yoke e agora passa a ser um extra de 250$ nos

Na Europa ainda está disponível sem custos adicionais #yoke #teslamodelS #TeslaModelX pic.twitter.com/3GeO5heuhv — Richard Santos Lopes (@richardslopes83) April 21, 2023

Pode ser comprado para os carros elétricos

A marca acabou depois por recuar neste passo e chegou a propor aos clientes a troca do volante Yoke por um normal, a um custo bem elevado. O passo seguinte foi a utilização deste modelo normal, em troca do volante Yoke, criando para o cliente alguma confusão na sua escolha.

Agora, tudo volta a mudar e o volante Yoke está de volta, mas numa situação especial e apenas para quem quiser. O único inconveniente é mesmo que não é um extra gratuito para quem compra um dos carros elétricos da Tesla. Tem um custo de 250 euros, que para muitos é um valor elevado.

Uma decisão complicada tomada pela Tesla

Curiosa é a forma como a Tesla abordou esta questão, em especial o próprio Elon Musk. Em publicações no Twitter chegou a garantir que esta era uma decisão definitiva e que o volante normal não iria voltar aos carros elétricos da marca.

Com as queixas a crescerem, em especial pela forma como o volante Yoke se comportava nos carros elétricos da Tesla, a marca terá tomado a decisão certa. Ainda assim, insiste em ter presente esta proposta na sua lista de extras. Certamente que poucos vão ser os que vão optar por esta proposta, que se sabe ter alguns problemas.