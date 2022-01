Foi há menos de um ano que a Tesla e Elon Musk anunciaram a possibilidade de comprar carros elétricos através de Bitcoin. Mas, nem um mês depois desse anúncio, essa possibilidade simplesmente acabou e o preço da criptomoeda caiu.

Não deixando as criptomoedas de lado e dando um apoio declarado à Dogecoin, agora Elon Musk anuncia que a Tesla aceita pagamentos com esta criptomoeda.

Se está à espera de comprar um carro com Dogecoins, esqueça. A Tesla passa a permitir pagamentos com esta criptomoeda, mas apenas nalguns produtos selecionados.

Alguns produtos Tesla disponíveis em Dogecoin

Os produtos incluem o Cyberquad for Kids que custa 12.020 DOGE, cerca de 2 mil euros, o Giga Texas Belt Buckle, por 835 DOGE (cerca de 140 €), e o Cyberwhistle, por 300 DOGE (~50 €).

Depois deste anúncio feito por Elon Musk no Twitter, a moeda teve um ligeiro crescimento de 15 cêntimos de euro, estabilizando nos 17 cêntimos.

Já era esperado que as criptomoedas voltassem a ser aceites como meio de pagamento na Tesla e o apoio à Dogecoin nunca foi escondido. Agora, não se sabe se este meio de pagamento estará também disponível para o negócio principal da empresa, o dos carros.

É importante notar que estas vendas não são um exclusivo dos Estados Unidos da América. No Reino Unido também há um produto que pode ser pago via Dogecoin e é provavel que mais venham a surgir.

Depois do fracasso que foi o início da venda de carros com pagamento por Bitcoin, este pode ser um recomeço no universo das criptomoedas muito interessante, tanto para a Tesla como para os consumidores. Veremos o que reserva o futuro.