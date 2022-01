Mega ataque cibernético derruba sites do Governo Ucraniano

Se há uns anos a cibersegurança era vista como algo secundário, atualmente, face ao enorme número de ameaças, todo o cuidado é pouco.

O número de ciberataques tem crescido significativamente à escala mundial e há um novo registo de um ataque cibernético de larga escala, desta vez às estruturas digitais do Governo ucraniano.

De acordo com informações da imprensa internacional, muitos sites do Governo ucraniano foram alvo de um ataque cibernético em grande escala. O ataque não foi ainda reivindicado, mas ocorre num cenário de alta tensão entre Kiev e Moscovo.

O site oficial do Ministério da Educação e Ciência está temporariamente encerrado devido ao ataque global", anunciou o ministério na sua página na rede social Facebook. Tudo aconteceu esta madrugada. Nas páginas foi deixado o seguinte texto:

Ukrainians! All of your personal data .. have been deleted and are impossible to restore. All information about you has become public, be afraid and expect the worst.”

“This is for your past, present and future. For Volyn, OUN, UPA, Galitsia, Polesye and for historical lands,” it said, referring to ultra-nationalist organisations and regions of Ukraine