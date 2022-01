Exynos 2200: Samsung diz estar tudo bem com o seu SoC e que deve chegar com o Galaxy S22

Esta tem sido uma semana castradora para o novo SoC topo de gama da Samsung. Inicialmente os rumores indicaram que o Exynos 2200 teria sido adiado pela empresa devido ao seu fraco desempenho. Depois foi referido que o fraco desempenho era uma consequência dos problemas de sobreaquecimento apresentados pelo chip.

No entanto, agora a empresa sul-coreana já reagiu e afirmou que está tudo bem com o seu próximo processador para equipamentos móveis, sendo que o mesmo deverá mesmo ser lançado junto com o Galaxy S22.

Samsung diz estar tudo OK com o SoC Exynos 2200

Depois das informações nada abonatórias sobre o Exynos 2200 reveladas pelo leaker @IceUniverse, a Samsung sentiu então a necessidade de se pronunciar sobre o assunto. Através do jornal local Business Korea, a empresa emitiu um comunicado de imprensa onde esclarece que está tudo bem com este seu novo SoC topo de gama para dispositivos móveis.

Segundo a marca, o chip não enfrenta nenhum problema nem na sua produção, nem no seu desempenho. Além disso, a Samsung conta mesmo que o lançamento oficial do Exynos 2200 aconteça juntamente com os novos smartphones Samsung Galaxy S22.

Os rumores também se fortaleceram com os adiamentos da empresa, sendo que a chegada do Exynos 2200 estava agendada para o dia 11 de janeiro, mas só deverá chegar no final deste mês ou no início de fevereiro. Para além disso, há ainda a recente notícia de que a Samsung cancelou o anúncio da apresentação deste chip, sem uma explicação, tendo apagado vestígios desta informação nas suas redes sociais.

Ao Business Korea, um funcionário da Samsung Electronics referiu que:

Estamos a planear revelar o novo processador no momento do lançamento de um novo smartphone Samsung. Não há problemas com a produção nem com o desempenho do chip.

Tal como já aqui tivemos oportunidade de referir, o Exynos 2200 terá uma GPU baseada na mais recente arquitetura RDNA 2 da AMD. Mas talvez tenhamos que aguardar o lançamento e os primeiros benchmarks para percebermos com maior rigor o poder e o desempenho do próximo SoC da Samsung.

Espera-se que a marca lance o Galaxy S22 com o Exynos 2200 na Europa e na Coreia do Sul, enquanto que uma outra variante com o Snapdragon 8 Gen1 chegará aos EUA, China e Índia.