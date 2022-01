Samsung atrasa lançamento do Exynos 2200, mas por problemas de sobreaquecimento

Nesta terça-feira, informámos que a Samsung teria atrasado o lançamento do seu novo processador para dispositivos móveis, Exynos 2200, devido ao seu fraco desempenho.

Contudo, de acordo com as mais recentes informações, parece que a empresa sul-coreana atrasou sim o lançamento do SoC, mas devido a problemas de sobreaquecimento.

Samsung Exynos 2200 terá problemas de sobreaquecimento

As informações anteriores davam conta que o fraco desempenho do SoC Exynos 2200 da Samsung teria sido o principal motivo para o adiamento do lançamento do mesmo. No entanto há agora novos detalhes que alteram um pouco a razão para este adiamento.

Segundo novamente o leaker IceUniverse, o atraso da chegada deste processador topo de gama da empresa sul-coreana deve-se a um problema nada novo no que respeita aos processos de fabrico da Samsung Foundry: as temperaturas ligeiramente mais altas que acabam por influenciar o desempenho.

De seguida pode ver a publicação do leaker na sua conta da rede social chinesa Weibo. O conteúdo foi traduzido automaticamente para inglês:

De acordo com as informações, o SoC usará gráficos baseados na arquitetura RDNA2 da AMD, fabricados no processo de 2nm. Contudo, os mesmos foram projetados para funcionar a 1,90 GHz, mas a essa frequência apresentam problemas de temperatura.

No entanto os problemas não se ficam apenas por esta frequência, uma vez que o sobreaquecimento também foi sentido a 1,69 GHz e a 1,49 GHz. Por sua vez, parece que a marca apenas conseguiu que o SoC funcionasse sem problemas de sobreaquecimento apenas na frequência de 1,29 GHz. Segundo o leaker, a intenção da marca é tentar chegar aos 1,49 GHz, como forma de recuperar alguma 'dignidade'.

Desta forma, esta situação justifica a perda de desempenho que coloca o Samsung Exynos 2200 abaixo dos gráficos do Mali do SoC MediaTek Dimensity 9000 ou do Adreno do Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm.

Estima-se que os gráficos do SoC topo de gama da Samsung contem com 384 processadores Stream.