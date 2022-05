5 sinais de que o seu smartphone pode estar a ser seguido

Basicamente, quase todos os smartphones e softwares têm componentes de monitorização e seguimento neles. É por isso que obtém a capacidade de monitorizar e controlar à distância uma aplicação, serviço, ou smartphone. Contudo, há certas coisas que não são de todo normais acontecerem e, portanto, deve estar atento a elas.

Trazemos-lhe hoje 5 sinais que indicam que o seu smartphone poderá estar a ser seguido.

É possível alguém seguir o seu smartphone?

Resumidamente, sim, é possível alguém monitorizar o seu smartphone para manter o controlo de todas as suas atividades. No entanto, isso não significa necessariamente que o atacante possa também obter todas as informações associadas.

Por exemplo, o atacante pode ser capaz de ver o que pesquisa e a quem liga. Mas, pode não ser capaz de ver as suas mensagens.

Depende de como a monitorização está a ser feita. Se as aplicações de vigilância o seguirem explicitamente para controlo e segurança, deverão ter várias funcionalidades, incluindo partilha de localização, controlo remoto, etc.

E se um atacante malicioso estiver a seguir o seu smartphone?

É implausível para um utilizador não autorizado seguir o seu smartphone sem aceder fisicamente ao seu dispositivo, a menos que tenha feito algumas das seguintes coisas:

Instalou inadvertidamente uma aplicação maliciosa a partir de uma loja de aplicações de terceiros.

Partilhou as suas credenciais através de uma campanha de phishing scam.

Utilizou um software desatualizado durante um período de tempo prolongado (como um ano ou mais).

Contudo, não menos importante do que saber que é possível ser seguido, é conhecer os sinais que o indicam:

1. Histórico do navegador com visitas desconhecidas

Verifique o histórico do seu navegador para verificar visitas a sites que não reconhece. Alguns atacantes maliciosos podem tentar carregar sites de phishing ou outros portais desagradáveis remotamente.

2. Aplicações desconhecidas

Tenha em atenção as aplicações que tem instaladas mas que não se lembra de ter instalado. O software malicioso descarrega frequentemente mais ferramentas para ajudar a alcançar o objetivo de extrair informação ou monitorizar o seu dispositivo.

Assim, se detetar uma aplicação suspeita no seu dispositivo, considere desinstala-la.

3. Drenagem da Bateria

Se notar um súbito esgotamento da bateria do seu smartphone, terá de verificar as aplicações em segundo plano e os descarregamentos para garantir que tudo está bem.

4. Uso excessivo de dados

Monitorize a utilização dos dados do seu dispositivo. Se for visivelmente superior ao que utiliza (regularmente), é sensato verificar o que é que está a utilizar a maior parte dele.

Deve certificar-se de que não tem um hotspot ativo. Se tiver, verifique se tem algum dispositivo não autorizado ligado.

5. Reinicialização anormal

Embora isto também possa significar um problema de hardware, é melhor que seja verificado por um perito para saber porque é que está a acontecer. Se não tiver qualquer problema de hardware, o software malicioso pode estar a atuar no seu smartphone.

Como parar o seguimento do seu smartphone

Se tiver quase a certeza de que está a ser seguido, eis o que pode fazer para o tentar parar:

Desinstalar aplicações desconhecidas; Instalar aplicações a partir de lojas de aplicações oficiais; Formatar o seu smartphone. Pergunte se os seus pais têm uma aplicação de segurança ou uma funcionalidade de controlo parental ativa.

Normalmente, o melhor a fazer é um reset total. Isto assegura que se livra de qualquer aplicação, serviço ou ficheiro malicioso do seu smartphone sem precisar de passar muito tempo a verificar coisas estranhas.

