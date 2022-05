EAU vão enviar um astronauta para a Estação Espacial Internacional

O espaço está a ser aos poucos desvendado e ninguém quer ficar de fora dessa exploração. Desta vez, serão os Emirados Árabes Unidos (EAU) a enviar um astronauta para uma missão de seis meses na Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS).

O escolhido voará a bordo do Falcon 9, algures em 2023.

De acordo com a Associated Press, os EAU compraram um lugar num foguete da SpaceX, para que um astronauta possa viajar até à ISS para uma estadia de seis meses. Esta será a primeira missão de longo prazo do país que, a par de outras nações, quer investir na exploração espacial.

A novidade foi adiantada pelas autoridades dos EAU, na sexta-feira, e, em princípio, o lançamento terá lugar no próximo ano, a partir do Kennedy Space Center, na Florida.

Os EAU compraram o lugar no Falcon 9 da SpaceX através da Axiom Space, uma empresa privada que tem reunido esforços para comercializar o turismo espacial. Esta será, então, a segunda vez que os EAU enviam um astronauta para o espaço – em 2019, Maj. Hazzaa al-Mansoori passou oito dias a bordo da ISS.

A declaração emitida pelo país não revelou o astronauta que voará em 2023, nem o valor do lugar reservado no Falcon 9 da SpaceX. No entanto, sabe-se que o preço do bilhete que a Axiom Space cobrou aos cidadãos que o garantiram no início de abril ronda os 55 milhões de dólares, incluindo a viagem e o alojamento.

Além destes pequenos passos que os EAU têm dado, também estabeleceram 2117 como o horizonte temporal para instalar uma colónia humana em Marte. Recorde-se que também o CEO da SpaceX Elon Musk tem o objetivo de estabelecer humanos no planeta vermelho, por forma a garantir uma segunda casa ao seres humanos.

