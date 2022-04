ISS vai receber a primeira equipa de astronautas totalmente privada

A Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) conta com a colaboração de várias agências espaciais, recebendo frequentemente os seus astronautas para missões. Contudo, agora, vai acolher, pela primeira vez, uma equipa totalmente privada.

Os astronautas pertencem à Axiom Space.

A ISS vai acolher a bordo quatro astronautas da Axiom Space, a primeira equipa totalmente privada a voar para a estação internacional. Juntamente com a NASA e outras entidades da indústria espacial, a Axiom Space considerou o lançamento como um “ponto de viragem” na expansão dos empreendimentos especiais comerciais.

É o início de muitos inícios para a comercialização da órbita terrestre baixa. Estamos como nos primeiros tempos da Internet, e ainda nem sequer imaginámos todas as possibilidades, todas as capacidades, que vamos oferecer no espaço.