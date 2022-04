SKA: O maior telescópio alguma vez construído terá tecnologia portuguesa

No Pplware já falamos do Square Kilometre Array (SKA), o maior telescópio alguma vez construído. Como revelamos no passado, o nosso país vai investir 29 milhões de euros em dez anos no observatório SKA.

De acordo com informações recentes, a TLAR, a Critical Software e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto venceram o concurso de desenvolvimento de software de serviços e infraestruturas do software que garantirá o funcionamento do SKA.

Square Kilometre Array (SKA): Empresas portuguesas garantiram 3,1 milhões

As empresas portuguesas garantiram contratos de 3,1 milhões de euros para desenvolvimento de software do SKA. Nesse sentido, o maior telescópio alguma vez construído terá tecnologia portuguesa.

O Square Kilometre Array (SKA) permitirá que a astronomia inicie uma viagem científica muito mais profunda do que a que fez até aqui: com a construção das duas maiores redes de radiotelescópios alguma vez vistas, a recolha de dados será muito superior à existente. O telescópio será composto por duas redes instaladas na África do Sul e na Austrália, sendo o primeiro composto por 197 antenas orientáveis de 15 metros de diâmetro, e o segundo por 131.072 antenas periódicas de registo fixo.

Para que o funcionamento e a utilização ótima destas duas redes sejam assegurados, é necessário desenvolver software e soluções informáticas que garantam a sua implementação.

E esta componente terá a contribuição da indústria e academia portuguesas através da ATLAR, da Critical Software e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). No total, os contratos que a ATLAR, a Critical Software e a FCUP garantiram perfazem 3,1 milhões de euros.

As duas empresas e a faculdade portuense, selecionadas por um concurso organizado em Portugal pelo Observatório SKA (SKAO) no quadro da política de geo-retorno da instituição, vão participar no desenvolvimento de serviços e infraestruturas que sirvam de base a todo o software que garantirá o seu funcionamento.

Isso inclui serviços de análise, conceção, construção, codificação, testes, verificação, validação, implementação, lançamento, manutenção, depuração e documentação de software e sistemas informáticos.

