Xbox revela entradas no Xbox Game Pass em abril de 2022

Abril já chegou e também já são conhecidos (alguns já chegaram) os jogos que se juntam ao serviço Xbox Game Pass.

Desta forma, todos os subscritores ativos do serviço já podem começar a jogar os títulos que de seguida vos apresentamos.

Tal como o dia, vem a seguir à noite, também o virar de um mês traz novidades no que respeita ao catálogo de jogos do Xbox Game Pass. Abril não é excepção e a lista de jogos adicionada já é conhecida.

Assim sendo, todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço da Microsoft podem começar a meter as mãos em alguns jogos bastante empolgantes, encabeçados por MLB The Show 22. Venham ver a lista completa das novas aquisições.

Lista de jogos a chegar:

A lista de jogos a aterrar agora no Xbox Game Pass é bastante diversificada, apresentando títulos para quase todos os gostos. Existem jogos de desporto (onde encontramos o recém-chegado MLB The Show 22), de ação, estratégia...

Cricket 22 – 5 de abril: Consola e Cloud

MLB The Show 22 – 5 de abril: Consola e Cloud

Chinatown Detective Agency – 7 de abril: Consola, PC e Cloud

Dragon Age 2 – 7 de abril: Cloud

Plants vs. Zombies: Garden Warfare – 7 de abril: Cloud

Star Wars: Squadrons – 7 de abril: Cloud

Life Is Strange: True Colors – 12 de abril: Consola, PC e Cloud

Panzer Corps 2 – 12 de abril: PC

The Dungeon of Naheulbeuk – 12 de abril: PC

Lost In Random – 14 de abril: Consola, PC e Cloud

Tempo de dizer Adeus

Entretanto também existem alguns jogos que estarão de saída (em breve) do catálogo do Xbox Game Pass. Quem os esteja a jogar e pretenda mantê-los, poderá adquiri-los com 20% de desconto pelo facto de ser membro do serviço.

Segue a lista dos jogos que saem em breve do catálogo e em que dias:

A 15 de abril:

MLB The Show 21 (Cloud e Consola)

Rain On Your Parade (Cloud, Consola e PC)

The Long Dark (Cloud, Consola e PC)

Pathway (PC)

A 18 de abril: