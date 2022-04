A OnePlus lançou no início do ano o seu OnePlus 10 Pro. Ao contrário dos lançamentos de anos anteriores não houve uma versão base, pelo que o OnePlus 10 não foi uma opção para o portefólio da fabricante.

Numa união cada vez maior com a OPPO, sabe-se agora que o OnePlus 10 poderá chegar, mas em forma de Oppo Reno 8.

A OnePlus é uma marca do grupo OPPO e é já uma certeza de que estas duas marcas estão a trabalhar para dentro de pouco tempo serem uma só. Aliás, as semelhanças entre as interfaces de utilizador ColorOS e OxygenOS são cada vez mais evidentes, com uma experiência de utilização muito próxima, e o mesmo acontece com algumas funcionalidades-chave.

O lançamento do OnePlus 10 Pro, aliás, esteve para acontecer com a ColorOS, no entanto, essa decisão foi revertida no mercado internacional.

Algo que não ficou muito claro, foi a apresentação de apenas um modelo do smartphone de topo, ainda mais na versão Pro.

O próximo smartphone da OPPO poderá ser o OnePlus 10

Novos rumores e uma imagem começam a ajudar as juntar as peças deste puzzle entre as duas fabricantes. O futuro smartphone da OPPO, o Reno 8 poderá ser a versão base do OnePlus 10. Numa partilha na rede social Weibo, o Digital Chat Station, revelou uma imagem e algumas especificações do Oppo Reno 8, onde é visível uma semelhança enorme com o OnePlus 10 Pro, sem que exista a inscrição da marca Hasselblad no módulo das câmaras.

Na publicação, o leaker ainda fala num ecrã de 6,55" com resolução de 2400 x 1080p com taxa de atualização de 120Hz, com uma câmara a perfurar o canto superior esquerdo. A câmara traseira, mais concretamente o sensor principal, é indicado como um Sony IMX766 de 50 MP.

Se estivermos a falar num salto em termos de desempenho da gama Reno da OPPO, então o smartphone deveria ser apresentado com um SoC Snapdragon 8 Gen1 ou equivalente. No entanto, o mais provável é que venha ainda assim a competir numa gama ligeiramente inferior, eventualmente até com um SoC da MediaTek. De referir que o Oppo Reno 7 vem equipado com um Dimensity 900.