EUA: Rede de bots descoberta parece pertencer à Rússia

O momento que estamos a viver é de total desconfiança aos mais diferentes níveis. Na área da cibersegurança, só uma aliança entre os países pode ser a solução para tal problema, mas não é o que vemos a acontecer muitas vezes.

O Governo dos Estados Unidos anunciou ter desmantelado uma rede de bots supostamente controlada pela agência de serviços secretos militares russos, a GRU, que terá infetado milhares de dispositivos de hardware.

Rede de Bots parece pertencer aos serviços secretos russos

Bots, ou robôs da Internet, são também conhecidos como spiders, crawlers e bots da Web. Apesar de poderem ser usados para executar tarefas repetitivas, de uma forma automatizada, como a indexação de um mecanismo de pesquisa, são também usados para espalhar malware e outras ameaças.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, deu uma conferência de imprensa conjunta com o diretor do FBI, Christopher Wray, para fornecer mais pormenores sobre a rede de bots descoberta que parece pertencer aos serviços secretos russos.

Segundo Garland...

Felizmente, conseguimos desmantelar esta rede de ‘bots’ antes de ela poder ser utilizada. Graças ao nosso trabalho em estreita colaboração com parceiros internacionais, conseguimos detetar a infeção de milhares de dispositivos de ‘hardware’ na rede”

O titular da pasta da Justiça na administração do Presidente Joe Biden recordou que “recentemente, o Governo russo utilizou uma infraestrutura semelhante para atacar alvos ucranianos”.

Washington sancionou também Maria e Katerina, as duas filhas do Presidente russo, Vladimir Putin; a mulher e a filha do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov; e membros do Conselho de Segurança da Rússia, entre os quais figuram o ex-primeiro-ministro Dmitri Medvedev e o chefe do atual Governo, Mikhail Mishustin.

Os Estados Unidos proibiram também, juntamente com os seus aliados ocidentais, novos investimentos na Rússia e intensificaram as sanções contra os dois principais bancos, Sberbank e Alfa Bank.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 42.º dia, causou um número ainda por determinar de mortos civis e militares e, embora admitindo que “os números reais são consideravelmente mais elevados”, a organização confirmou hoje pelo menos 1.563 mortos, incluindo 130 crianças, e 2.213 feridos entre a população civil.