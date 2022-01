OnePlus 10 Pro: o novo smartphone topo de gama é oficial

A OnePlus já apresentou de forma oficial o seu novo smartphone de topo, o OnePlus 10 Pro. Este anúncio era esperado para o dia de hoje e aconteceu dirigido ao mercado chinês, mas a versão internacional não deverá a tardar.

O novo smartphone tem atributos de peso para o segmento e a fotografia volta a ser uma aposta da fabricante que, uma vez mais, se junta à Hasselblad.

Chegou o OnePlus 10 Pro

O novo OnePlus 10 Pro acaba de ser apresentado para o mercado chinês, mas a versão internacional não deverá demorar muito a chegar, sendo que nas redes sociais da fabricante já existem muita informação oficial.

O OnePlus 10 Pro apresenta-se com um ecrã LTPO2 AMOLED, mil milhões de cores, uma taxa de atualização que vai desde 1Hz até 120Hz e muita mais tecnologia de ponta em 6,7", com resolução 2K. O vidro tem proteção Corning Gorilla Glass Victus, sendo a traseira também em vidro e a moldura em metal.

Falamos num smartphone equipado com Snapdragon 8 Gen1, com 8 ou 12 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. A bateria de 5000 mAh poderá carregar a uma potência máxima de 80W com fio e 50W sem fio, incluindo tecnologia de carregamento reversível.

Encontramos o sensor de impressões digitais no ecrã, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6 e os muitos sensores típicos.

Relativamente às câmaras, a OnePlus volta a juntar-se à Hasselblad para oferecer software e hardware de grande qualidade aos utilizadores. A câmara frontal é de 32MP. As câmaras traseiras têm a seguinte descrição:

48 MP, f/1.8, 23mm (grande angular), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS

8 MP, f/2.4, 77mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x zoom ótico

50 MP, f/2.2, 14mm, 150˚ (ultra grande angular), 1/2.76", 0.64µm, AF

Funcionalidades: Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama

Vídeo: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps

A destacar há ainda a inclusão do Android 12 com ColorOS 12.1. Para o mercado internacional, poderá vir ainda com OxygenOS, ainda que estes dois sistemas estejam cada vez mais unificados.

Os preços na China começam nos CNY4,699, o que é perto dos 650 €. A versão mais cara chega aos 730 €. No entanto, os preços para a Europa poderão bater nos 1000 €, seguindo a tendência da concorrência.