Cabos submarinos europeus de comunicações foram cortados nesta quarta-feira

Múltiplos cabos submarinos no sul de França foram cortados durante a noite na passada quarta-feira, tornando o acesso à Internet pouco fiável a nível mundial. Os engenheiros repararam as ligações perdidas e as investigações ainda estão em curso. Os dedos foram apontados para os submarinos russos devido ao conflito na Ucrânia, mas os investigadores ainda não encontraram provas que sustentem esta suposição.

A resposta cada vez mais frutífera da Ucrânia à invasão da Rússia e o apoio do ocidente às forças ucranianas poderão agora estar a servir de pretexto para retaliações nas infraestruturas de comunicação, depois dos ataques aos gasodutos Nord Stream.

Quem estará a danificar os cabos submarinos?

Na quarta-feira à noite, um incidente grave envolveu um cabo submarino no sul de França que causou problemas generalizados de conectividade à Internet. Pelo menos três cabos de fibra foram cortados às 20:30 (UTC) (21:30 hora de Portugal continental), tornando o acesso à Internet mais lento para os utilizadores na Europa, Ásia e Estados Unidos.

As empresas de cloud trabalharam rapidamente para corrigir a espinha dorsal destas ligações (que por norma têm redundância).

De acordo com um relatório da empresa de segurança Zscaler, o dano inesperado do cabo resultou em perda de pacotes e um aumento de latência para sites e aplicações que atravessam os caminhos afetados. A empresa identificou três ligações em baixa: Marselha-Lyon, Marselha-Milão e Marselha-Barcelona.

A Zscaler fez ajustes de direcionamento no tráfego da Internet sempre que possível para mitigar o problema. No entanto, nalguns casos, as ações foram prejudicadas pelos fornecedores de aplicações e conteúdos que ainda utilizavam as ligações cortadas.

CEO da Zscaler: Corte de cabo de Internet "grande" da UE foi "ato de vandalismo"

Segundo o que foi reportado, numa atualização posterior publicada à 1:03:15 UTC (2:03 hora de Portugal continental), Zscaler confirmou que os trabalhadores tinham reparado um dos links afetados, resultando numa queda na perda de pacotes e na redução da latência para websites e aplicações de Internet.

As restantes ligações (provavelmente Marselha-Milão e Marselha-Barcelona) foram confirmadas cortadas através de testes diretos de fibra. No entanto, as operações de busca para encontrar os pontos danificados no cabo submarino ainda estão em curso.

Enquanto a ligação Internet está lentamente a voltar ao normal, as investigações estão em curso ao nível local e global. As autoridades francesas recolheram provas sobre o incidente. Ao mesmo tempo, danos não relacionados com cabos no Reino Unido suscitaram especulações selvagens de que as linhas cortadas poderiam envolver sabotadores russos desconhecidos.

A BBC também informou que um cabo submarino que liga as Ilhas Shetland à Escócia sofreu danos aproximadamente ao mesmo tempo que o incidente no Sul de França. A rutura deixou as Shetlands isoladas do resto do mundo. O corte de Shetland ocorreu enquanto os técnicos ainda estavam a trabalhar para restaurar outro cabo de ligação das Ilhas Faroé a Shetland que foi cortado há uma semana.

A probabilidade de ocorrência de múltiplos incidentes na infraestrutura europeia de fibra submarina é diminuta. Os cenários hipotéticos de submarinos russos que danificam a infraestrutura mundial da Internet parecem bastante extremos. No entanto, a atual crise geopolítica criada pela invasão russa à Ucrânia suscita preocupações quanto ao envolvimento do Kremlin.