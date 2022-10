Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Este é um barulho normal ou vou ter problemas?

Boa tarde tenho um sistema 5.1 logitech z5500 e ultimamente o transformador tem feito um zumbido e consola central aquece muito. Quais são os vossos conselhos? Obrigado Paulo Cruz

Resposta:

Paulo,

Num sistema de som precisamente igual, pude verificar que existe um ruído “huuuuummmmm” proveniente do transformador, onde a central se encontra sempre um pouco quente. O consumo em standby é de cerca de 5W. Se tiver oportunidade, sugiro que verifique se o consumo em standby é nesta ordem de grandeza.

Se assim for, diria que está tudo normal.

É possível que quando o produto era novo não tivesse estes sintomas. A eletrónica, embora duradoura, não dura toda a vida. Um dos componentes que começa a ceder mais cedo são os condensadores, que começam precisamente por gerar algum ruído, começando depois a “inchar” até chegar a um ponto de rotura.

Não consigo dizer com certeza que o sintoma seja já algum condensador a “dar sinal de fraqueza”, mas deve continuar atento à evolução desse ruído. Quando achar que já poderá estar a ir além do razoável, recomendo que os componentes eletrónicos sejam inspecionados, na tentativa de evitar um problema maior.

[Respondido por Hugo Cura]

Sabem onde posso obter esta informação da MEO?

Boa noite Qual o Pin para entrar no modo de desenvolvedor da MeoBox 4k android? Obrigado Paulo Abreu

Resposta:

Paulo,

Esse pin de 4 dígitos não é publicamente conhecido e, infelizmente, nós também não sabemos qual. Não sabemos também se é fixo ou variável por modelo, mas é possível que não seja igual em todos os modelos.

Pelas razões “do costume”, que passam por vedar cada vez mais o controlo aos utilizadores, e de acordo com alguns relatos, a Meo não fornece esse pin, não podendo assim o utilizador aceder ao developer mode da máquina.

[Respondido por Hugo Cura]

Como manter este portátil atualizado com o Windows 10?

Bom dia! Tenho um portátil já antigo, mas que é muito útil para o trabalho e pela portabilidade. Contudo, tem poucos recursos, um deles é só ter 32gb de armazenamento, sendo praticamente todo preenchido com o sistema Windows 10. Ora, quando a Microsoft faz atualizações, estas, como não tenho espaço suficiente, bloqueiam-me o computador, começando por instalar a atualização, mas nunca concluindo o processo, ficando o computador bloqueado na tela azul, e a única forma de resolver a situação é repor o computador! Há alguma forma de bloquear as atualizações da Microsoft? Não queria abandonar este portátil, mas assim é inviável! Obrigado Paulo Antunes

Resposta:

Paulo,

As atualizações do Windows são algo benéfico e, como tal, o próprio sistema foi concebido para fazer as atualizações sempre que possível e a todo o custo,

De forma nativa não é possível fazê-lo, mas é possível gerir o funcionamento dos serviços que suportam tal funcionalidade.

Temos já um artigo com o processo todo explicado, que poderá ver no seguinte endereço:

O processo é simples e não há muito que enganar. No entanto, lembre-se que não é recomendável ignorar as atualizações fornecidas pela Microsoft. É possível que ainda justifique fazer um upgrade ao espaço de armazenamento, pois o custo será muito baixo.

[Respondido por Pedro Simões]

Como migrar o WhatsApp Business do Android para o iOS?

Boa noite. Tenho o meu “velhinho” Samsung S10e com o WhatsApp Business que o uso para trabalho, e no meu iPhone 13 tenho o WhatsApp “normal” como pessoal. Como não queria andar sempre com os dois smartphones (já que no iPhone tenho tanto o cartão SIM que uso para trabalho como o e-SIM que uso como pessoal), gostaria de passar todo o histórico do WhatsApp Business do S10e para o WhatsApp Business do iPhone. A minha dificuldade é por não querer colocar o iPhone com as configurações de fábrica para passar e temer que ao passar os dados do S10e para o iPhone, os dados do WhatsApp Business se misturem com o WhatsApp “normal” em vez de passar para o WhatsApp Business que já pré-instalei no iPhone. Consegue-me ajudar neste meu problema? Obrigado pela vossa disponibilidade. Cumprimentos, Nuno Oliveira.

Resposta:

Nuno,

Não existe uma ferramenta oficial que permita fazer essa migração de forma direta, como acontece já na versão base do WhatsApp.

No entanto, existe uma possibilidade que pode explorar e que deverá ter sucesso. Requer alguns passos adicionais, mas que no final deverá levar ao que pretende.

Falamos da possibilidade de converter uma conta WhatsApp Business para uma conta WhatsApp Messenger. Este é um processo conhecido que está explicado aqui.

Depois disso, e com a conta já no formato base, deverá usar a app Move to iOS para levar toda a informação do seu Android atual para o iPhone onde vai usar esta conta no futuro. Também este processo está explicado de forma simples.

Por fim, e agora que tem tudo no iPhone, é hora de promover novamente a conta para o WhatsApp Business. Tal como antes, basta seguir as instruções simples e rápidas para o fazer.

Naturalmente que antes de realizar estes passos, recomendamos que faça um backup da conta no Android, para onde poderá sempre regressar se o processo não correr como esperado.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo configurar a conta Google neste tablet?

Olá Bom dia! Gostaria de saber se me podem ajudar com um problema que tenho num Tablet Lenovo! Recentemente comprei um Tablet da Lenovo, o Lenovo XiaoXin Pad pro 2022. Comprei online na Giztop. O problema que tenho é que não consigo adicionar uma conta Google. Sempre que tento adicionar conta Google, recebo a seguinte mensagem: "Couldn't sign in. There was a problem communicating with Google servers". Será que me conseguem ajudar a resolver este problema? Obrigado, Melhores cumprimentos, Pedro Morais

Resposta:

Pedro,

Considerando que o tablet suporta a configuração de conta Google, é possível que se trate de um problema com os dados das apps que controlam alguns dos serviços essenciais a esse serviço.

Assim, deverá ir às definições de cada uma das apps que vamos referir de seguida, em Definições > Apps > Gestão de aplicações. No menu dos 3 pontos, no canto superior direito, escolha “Mostrar sistema”, seguindo depois para a App > Utilização do armazenamento, e por fim premir em “Limpar dados”.

As apps onde o deve fazer são:

Enquadramento dos serviços Google

Serviços do Google Play

Google Play Store

Se mesmo assim não funcionar, experimente o último recurso, que será o restauro das definições de fábrica.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.