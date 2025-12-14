E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o Alpine A390, o BYD Sealion 7, falámos da chegada do GPT-5.2 e outros lançamentos relacionados com IA, e muito mais.

Um satélite rastreou um tsunami com mais detalhe do que nunca, a partir do espaço, o que pode ajudar a melhorar os modelos dessas ondas gigantes e permitir melhores sistemas de previsão e alerta.

A bem conhecida empresa finlandesa Jolla marcou o regresso da tecnologia móvel europeia ao mercado. Para isso teve o lançamento do novo Jolla Phone, um dispositivo que combina hardware robusto com um foco intransigente na privacidade. É hora de dizer adeus à recolha de dados da Google, da Apple e de outras fabricantes de smartphones.

Investigadores portugueses criaram um modelo de inteligência artificial inspirado no sistema visual de primatas, com o objetivo de tornar a análise de imagens mais robusta e interpretável.

A Toyota apresentou no Japan Mobility Show um conceito inesperado e radical: um veículo deliberadamente incompleto, criado para ser transformado por quem o utiliza. A IMV Origin é talvez a proposta mais modular da história da marca. Uma espécie de "móvel IKEA".

A Alpine descreve o seu A390 como "um automóvel de corrida num fato". Depois de nos sentarmos ao volante deste desportivo, da versão GT, afirmamos, com convicção, que se trata de um modelo fantástico, um desportivo que é quase perfeito.

Estivemos ao volante do BYD Sealion 7 e a conclusão é… bem, é de que estamos perante um automóvel de exceção e uma fortíssima declaração de intenções da marca chinesa. Este carro sabe o que quer e, ainda mais importante, sabe para onde quer ir. E com uma performance que deixa poucas dúvidas.

A Google lançou uma nova funcionalidade, o Emergency Live Video, que permite partilhar a câmara do seu telemóvel com os serviços de emergência. Esta funcionalidade é semelhante à que já está disponível no iPhone e ativa a função de câmara enquanto está numa chamada de emergência. Uma vez ativado, os assistentes podem encaminhá-lo para a emergência ou localizá-lo.

A OpenAI acaba de lançar o GPT-5.2, o seu mais recente e alegadamente mais poderoso modelo de IA, menos de um mês após a introdução do GPT-5.1. Este novo modelo, que já está acessível no ChatGPT, foi concebido para desafiar a concorrência, em especial o Gemini 3 da Google, introduzindo melhorias significativas na fiabilidade e no desempenho.

A Huawei apresentou, ontem, no Dubai, uma nova linha de dispositivos sob o mote "Unfold the moment". O ecossistema inclui o smartphone dobrável Huawei Mate X7, os auriculares open-ear FreeClip 2, o smartwatch Watch Ultimate Design e o tablet MatePad 11.5 S 2026.

A TCL, empresa tecnológica líder a nível global e Parceira Olímpica e Paralímpica Mundial, participou na grande cerimónia de iluminação da Árvore dos Jogos, com 29 metros de altura, na icónica Piazza del Duomo, junto à majestosa catedral da cidade.

A ESA continua a dar passos com o objetivo de encontrar a sua própria SpaceX. A ideia é não depender de tecnologia externa para realizar lançamentos de ida e volta.