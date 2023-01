A OnePlus tinha marcado para dia 4 de janeiro, na China, o evento de apresentação do novo topo de gama dos smartphones, o OnePlus 11 5G. Além do telefone, apresentou também os earbuds Buds Pro 2.

Os novos produtos ficam disponíveis na China já dia 9 de janeiro e chegam ao mercado internacional no dia 7 fevereiro, com evento de lançamento global já marcado.

OnePlus 11 5G desvendado

A OnePlus quer que o seu novo smartphone seja um verdadeiro concorrente de topo. Sem dúvida que o modelo do ano passado apresentou um salto enorme em termos de qualidade fotográfica face ao seu antecessor. Contudo, apesar de ter sido um dos telefones do ano para muita gente, também foi uma desilusão, perante as expectativas criadas.

O OnePlus 11 5G traz novamente um aliado de peso, no campo da fotografia, a Hasselblad. A câmara principal é de 50 MP, a ultra grande angular de 48 MP e a terceira (telephoto) conta com 32 MP. Grava a uma qualidade máxima de 8K @24fps e 4K@60fps/30fps. Já a câmara frontal tem 16 MP e grava no máximo a 1080p.

O ecrã AMOLED tem 6,7", com uma ligeira curva nas laterais, tem resolução 3216 x 1440 píxeis(QHD+)e taxa de atualização máxima de 120Hz. A bateria de 5000 mAh carrega a uma potência máxima de 100W.

Vem equipado, evidentemente, com o SoC da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 e tem três versões de 12GB+256GB; 16GB+256GB; e 16GB+512GB. Esta indicação é para o mercado chinês, para a Europa poderão ser diferentes as disponibilidades.

Os earbuds OnePlus Buds Pro 2

Os OnePlus Buds Pro 2 são uns novos earbuds com tecnologia MelodyBoost Dual Drivers, que é o que a empresa chama de "tecnologia derivada de altifalantes premium" que desenvolveu com o fabricante dinamarquês de altifalantes Dynaudio.

Vêm com um equalizador padrão (EQ) e três EQs personalizados. Destaque também para a compatibilidade com áudio espacial. A OnePlus refere ainda que o utilizador terá uma experiência de redução de ruído semelhante a vácuo.

A pensa na saúde do utilizador, os earbuds Buds Pro 2 poderão funcionar como corretor da postura corporal, detetando uma má postura da cabeça e pescoço, alertando o utilizador para tal, com relatórios que irão ajudar a melhorar.

São à prova de água e poeiras, com certificado IP55 e autonomia para até 39 horas, com recurso à caixa de carregamento, caixa esta que permite carregamento sem fios.

Mais detalhes serão dados aquando da apresentação global, no dia 7 de fevereiro.